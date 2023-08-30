〈財報〉HPE調升全年獲利預測 但本季營收恐不如預期 

慧與科技 (HPE-US) 周三 (29 日) 盤後公布略優於市場預期的上季財報，並展現對企業升級技術前景的信心，而調升全年獲利預測，但因其對本季的營收預估低於華爾街所料，導致盤後股價不漲反跌。

HPE 在 7 月 31 日為止的第 3 季當中，營收 70 億美元，大致符合分析師所估的 69.9 億美元，調整後 EPS 49 美分，優於分析師所估的 48 美分。

關於本季 (第 4 季)，HPE 預估營收介於 72-75 億美元，中位數低於華爾街分析師預估的 74.9 億美元。

相較之下，競爭對手 Arista Networks(ANET-US) 不只交出優異財報，本季營收預估也很強勁，主要得益於該公司推動人工智慧 (AI) 帶動對雲端設備的需求。另一同業戴爾科技 (DELL-US)7 月也宣布與輝達 (NVDA-US) 合作以擴展 Project Helix 產品線，以提供安全的生成式 AI。

HPE 為了讓產品貼合 AI 需求，也正在大力投資。這番努力有助於留住客戶並吸引新客戶，因為企業客戶正在升級他們的資料中心，以支援聊天機器人、影像感測器等 AI 技術。

HPE 調升全年度 (10 月為止) 獲利預測，如今預估調整後 EPS 介於 2.11-2.15 美元，高於原本預估的 2.06-2.14 美元。全年現金流量指引維持在原估的約 20 億美元。

HPE 本月稍早宣布財務長 Tarek Robbiati 將卸職並成為 RingCentral 公司領導人時，曾經重申全年營收預測不變。投資人目前把注意力轉移到 HPE 老派的硬體事業——運算和儲存部門——是否可以止住近期頹勢。

檢視上季各項業務表現，包含資料中心和伺服器的運算部門，營收年減 13% 至 26 億美元，略遜於華爾街預期，儲存部門營收下滑 5% 至 11 億美元，略勝預期。

HPE 執行長 Antonio Neri 表示，HPE 現在對運算和伺服器業務的依賴降低了，主要拜高利潤事業成長之賜。

HPE 內部成長最快速的事業是智慧邊緣 (Intelligence Edge)，上季營收躍增 50% 至 14 億美元。智慧邊緣是 HPE 從傳統硬體轉型的關鍵象徵，能讓企業在資料生成所在地搜尋及處理資料，不必再傳輸到外部儲存中心。

HPE 周三盤後股價開高走低，下滑 1.1%。該股今年來至周二收盤共上漲 7.3%