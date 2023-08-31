〈財報〉漲價抵銷成本上揚 金寶湯預期全年獲利超越預期

金寶湯公司 (CPB-US) 周四 (31 日) 預測全年獲利將大大高於華爾街預期，由於厭倦通膨的消費者轉向更便宜的選擇，預計售價上漲將有助於抵消對其湯和包裝食品需求疲軟的影響。

過去幾個月，大型包裝食品公司藉由多輪漲價將較高的投入成本轉嫁給客戶；雖然銷量下降，但有助於增加其收入。

根據 Refinitiv IBES 數據，該公司預計全年調整後每股獲利在 3.09 至 3.15 美元之間，高於分析師平均預期的中位數 3.10 美元。

該公司最近以 27 億美元的價格收購醬汁品牌 Rao 的母公司 Sovos Brands (SOVO-US)；股價在周四盤前交易上漲約 1%。

金寶湯的零食品牌，如鱈魚片和金魚餅乾，即使價格上漲，但仍繼續吸引顧客，抵消了生產湯和醬汁的餐飲部門銷售疲軟的影響。

截至 7 月 30 日的第 4 季，金寶湯零食部門的有機銷售額較上年同期增長 9%；而其餐飲部門則小幅成長 1%。本季這兩項業務的銷量均下降 5%。

得益於小麥和玉米等大宗商品成本的下降，金寶湯的毛利率從 28.7% 增至 31.7%。

金寶湯第 4 季淨銷售額從去年同期的 19.9 億美元增至 20.7 億美元，而分析師平均預期為 20.6 億美元。