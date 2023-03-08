〈財報〉金寶湯上季業績亮眼 上調全年財測

食品生產商金寶湯（Campbell Soup）周三（8 日）美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，受惠食品價格上漲提振，營收、獲利均優於華爾街分析師預期，另外該公司看好供應鏈改善、包裝食品和零食需求強勁，上調全年營成長。

截稿前，金寶湯 (CPB-US) 在財報、財測俱佳的光環加持下，盤前股價上漲 0.75%，每股暫報 52.52 美元。

財報顯示，金寶湯第二季（截至今年 1/29）營收年增 12% 至 24.9 億美元，略高於華爾街分析師預估的 24.4 億美元，去年同期為 22.1 億美元；淨利報 2.32 億美元，合每股獲利 0.77 美元，去年同期分別為 2.12 億美元與 0.7 美元；經調整後每股獲利報 0.8 美元，高於華爾街分析師預估的 0.74 美元。

另外，金寶湯零食部門上季的內增性淨營收（Organic net sales）成長 15%，主要受金魚餅乾（Goldfish）、Cape Cod 洋芋片和 Pepperidge Farm 餅乾等品牌需求強勁推動。該部門的內增性營收占金寶湯公司產品組合的一半。

展望未來，金寶湯押注物價上漲、供應改善以及包裝食品和零食銷售強勁，預估 2023 會計年度營收成長 8.5% 至 10%，高原先前預期的 7% 至 9%，而華爾街分析師平均預期為成長 8.3% 至 92.7 億美元。

該公司也將 2023 會計年度經調整後每股獲利的區間下緣上調 0.05 美元，為 2.95 至 3 美元區間，先前預估為 2.9 美元至 3 美元。

金寶湯執行長 Mark Clouse 在聲明中表示，消費者正轉向金寶湯的產品，因為他們想辦法擴大食品預算以應對當前的精淨環境。