金寶湯以27億美元收購義大利麵醬製造商Sovos Brands

金寶湯 (CPB-US) 再度重回併購市場，這次收購目標是價格更高的義大利麵醬。

金寶湯周一 (7 日) 表示，將斥資 27 億美元或每股 23 美元收購 Rao 的義大利麵醬製造商 Sovos Brands (SOVO-US)。收購價格較 Sovos Brands 上周五 (4 日) 收盤價溢價 27%。

這是金寶湯自 2018 年斥資 48.7 億美元收購椒鹽捲餅領導者 Snyder"s-Lance 以來最大的一筆收購。

Rao"s 於 2021 年上市，將加入由低價的 Prego 和 Swanson 肉湯成為最新金寶醬產品組合。該公司去年淨銷售額為 8.784 億美元，淨利為 6780 萬美元。

今年，華爾街預計 Sovos Brands 的淨銷售額和淨利分別為 9.414 億美元和 7500 萬美元。

知情人士透露，Sovos 的未來產品線和 Rao 的強勁成長是完成這筆交易的決定因素。

金寶湯 CEO 克勞斯 (Mark Clouse) 發表聲明表示：「我們很高興能夠在食品業新增最引人注目的產品組合，並歡迎已經建立近 10 億美元投資組合的才華橫溢員工。」

在周一盤前交易，Sovos Brands 股價上漲 25% 至 22.42 美元。金寶湯下跌 2%。