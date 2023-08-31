〈台積電ESG〉台積電新人訓練中心雙管齊下 培育逾萬名生力軍

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 成立新人訓練中心，協助新進員工快速掌握半導體基礎知識與技能，獨立作業時間有效縮短 10%，至今已累計培育超過 1 萬名生力軍，並擴大開放學生免費修習。

台積電以「台積人才發展模型」為基石，除透過多元學習模式加速新任主管接軌新職，也成立新人訓練中心，為提升國內半導體人才質量，並吸引更多優秀學子加入半導體產業，去年擴大開放新人訓練中心教學資源予有理工相關科系學校學生免費修習，落實學用合一，截至民國今年 8 月已完成 29 梯次，共 15 校 2149 人次獲頒結業證書。

為縮短新進員工學習曲線，台積電 2021 年 6 月於晶圓十五 A 廠啟用新人訓練中心，推出設備、製程、系統、值班技能四大學程，除設置 20 部實際於產線運作的主機台、12 部量測及附屬機台供教學使用，更進一步將設備元件全數拆解，由平均年資超過 15 年且經專業培訓的講師手把手指導與實作，優化訓練成效。

同時，針對值班業務強化溝通流程與技能培訓，培養新進員工獨立思考與自主學習能力，進而熟悉企業核心價值，加速融入公司文化。

台積電為培育人才，也攜手學界推動 STEAM 教育，自 2019 年起，陸續與國內大學合作開設半導體學程，為鼓勵更多學子投入半導體產業，台積電釋出內部培訓資源，由新人訓練中心特別設計「半導體設備元件基礎」、「半導體機台基礎」2 門課程，除開放各校半導體學程學生選修外，今年擴大推廣至非半導體學程合作的學校。

