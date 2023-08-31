國內唯一熱塑性材料廠啟用！永虹先進宣示跨足航太領域

碳纖維設備大廠永虹先進 (6618-TW) 今 (31) 日宣布，南投草屯航太新廠 9 月 1 日落成啟用，此為首度跨足航太領域，已有歐美大廠接觸中，預計第四季送樣廠驗和調機，明年第一季開始貢獻營收，一旦產能全開，年營收可望達 15 億元，拚明年下半年高科技事業認證，並從興櫃朝轉上市方向發展。

永虹先進董事長吳家幸說明，因應全球 ESG 供應鏈趨勢，投資新台幣 5 億元 (不包含土地) 於南投草屯興建航太新廠，占地約 2600 坪，9 月正式啟用，全廠規劃為專線生產熱塑碳纖維複合材料，可應用於航太飛機、新能源車和高速鐵路等領域，目前已獲得歐美國際航太大廠支持。

在新廠投入營運後，永虹成為國內唯一具備航太等級高階熱塑性碳纖維複合材料生產能力的公司，與傳統不可回收的熱固性碳纖維複合材料，完全作出差異化，吳家幸表示，明年也將開始積極於美國、法國等相關活動參展，加速推進海外版圖。

吳家幸進一步指出，國內廠商對於複合材料幾乎都是做末端製品，中上游除了台塑集團和永虹，「可說沒有第三家」，另一方面，台灣的航太業多半是金屬零組件，相關材料同業則是提供傳統熱固型產品。

亦即，隨著永虹跨足熱塑型台灣高階製品航太產品版圖，成國內唯一的供應業者，吸引全球飛機代工廠下半年起積極洽談合作中，未來不排除成為波音、空巴的 Tier 2 供應商。

永虹南投草屯新廠規劃第四季送樣廠驗調機，吳家幸預期，真正貢獻營收是明年第一季起，一旦產能全開，加上現有的桃園中壢廠，營收規模上看 15 億元，且南投廠尚有增加 2 條產線的空間，相當看好取得客戶訂單，原因在於，主要潛在客戶現金年需求複合材料產值達 120 億元，預計明年即有望轉盈。

熱塑複合材料除具備碳纖維材質輕量、堅固特質，更可以環保回收，獲歐洲蘇威集團 (Solvay) 與美國熱塑樹脂大廠合作意願，拚明年取得 AS9100D 航太品質系統認證。

歐洲蘇威集團熱塑樹脂技術領先全球，其全球航空和國防工業副總裁甫於 8 月 21 日率團參訪永虹草屯新廠，洽談永虹相關產品合作共同開發事宜。

而美國熱塑樹脂大廠也計畫，與永虹展開新能源汽車熱塑碳纖維可回收複材項目合作，未來雙方不排除合資設廠，隨著全球 ESG 永續發展潮流，以及高階產業領域發展，吳家幸樂觀看熱塑性碳纖維複合材料材質成為未來主流。