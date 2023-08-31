〈2023米其林〉台中、高雄有這些星級餐廳誕生

米其林今 (31) 日公布《台灣米其林指南 2023》完整摘星名單，合計 321 個店家，其中 148 家在台北、64 家在台中、56 家在台南，以及 53 家在高雄；在中南部，台中和高雄各有 1 家餐廳新獲一星肯定，高雄另有 1 家餐廳晉升米其林二星。

米其林說明，此次台中有了第一家三星餐廳 JLStudio，以及 5 家一星餐廳，其中 1 家新入選的是文公館；文公館由中西主廚共同掌杓，菜色同時網羅台菜、粵菜和客家的烹調元素。

另台中 4 家一星餐廳包括鹽之華、Forchetta、俺達的肉屋和澀，均維持其一星肯定。

台中除了擁有 6 家米其林星級餐廳，另有 4 家新入選餐廳，包括 FReNCHIEFReNCHIE(時尚法國菜)、滿堂 (創新菜)、豬肉榮小料理 (亞洲菜) 和地坊 (時尚歐陸菜)。

而高雄 Liberté 晉升米其林二星，成為高雄唯一獲得二星的餐廳，Haili 新入選一星餐廳，而承今年同樣維持一星肯定。

另高雄則有 6 家新入選米其林餐廳餐廳，包括古家海鮮 (海鮮)、沐、溫度劑、方蒔 (創新菜)、Papillon(時尚法國菜) 和仙桃素 (素食)。

台南則 3 家餐廳新入選米其林指南，分別為城邊真味炒鱔魚專家 (小吃)、揚梅吐氣 (台灣菜) 和沙淘宮廟海產 (台灣菜)，合計台南入選餐廳的總數來到 20 家。

總計台中共有 64 家餐廳入選，包括 6 家是星級餐廳、31 家必比登推介，27 家米其林指南入選餐廳；台南共有 56 家餐廳入選，其中 36 家入選必比登推介、20 家米其林指南入選餐廳；高雄則共有 53 家餐廳入選，其中 3 家是星級餐廳，27 家為必比登推介，23 家是米其林指南入選餐廳。

米其林表示，台灣不同的城市因其料理文化與傳統大放異彩，評審員也發現產地到餐桌的運動以及在地食材的重要性，對在地餐飲有更深入的影響，同時，新世代年輕而才華洋溢的主廚以及資歷深厚的外國大廚，又共同帶來充沛的活力，為台灣的餐飲環境增添生命力。