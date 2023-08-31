市場需求回升快 晶技8月營收將突破10億元 創10個月來新高

晶技 (3042-TW) 今 (2023) 年下半年營收展現高強度爆發力，除 7 月營收及獲利同創今年新高外，初估晶技 8 月營收將突破 10 億元大關，創 10 個月來新高，預估上下半年營收比為 44% 比 56%，依此推估全年營收將達 107 億元，也爲晶技連續 4 年營收站穩百億元。

同時，頻率元件廠晶技在搭配產品組合優化，2023 年下半年毛利率可望維持或略高於上半年。

晶技 2023 年上半年財報稅後純益 7.07 億元，年減 53.16%，每股純益 2.28 元，晶技自結 2023 年 7 月稅前盈餘 2 億元，爲今年新高，前 7 月累計稅前盈餘 10.5 億元，年減 51.2%，每股稅前盈餘 3.39 元。

晶技指出，目前客戶端的庫存都已達到健康水位，回到疫情前正常水準，同時，也看好包括電動車及 AI 引發對石英元件的需求。

AI 涵蓋伺服器、網通設備、5G 基礎建設等整個產業鏈架構，晶技認為這些產業用的石英元件跟消費性產品不同，帶動高階產品石英晶體與石英振盪器的高度需求。

至於車用電子方面，目前晶技在車用石英晶體全球市占率為 10%，排名全球第三，隨著客戶開發力道增強及增專用生產線，晶技目標是 2025 年市占能倍增。