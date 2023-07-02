晶技初估6月營收績回升 樂見Q3拉貨動能雙位數成長

晶技 (3042-TW) 擺脫首季低迷業績，第二季起營收逐月回溫，初估 6 月營收攀上 8.1 億元以上水準，優於 5 月的 8.09 億元表現，2023 年第二季單季營收逾 24 億元，季增 4.43%，公司期待 2023 年將呈逐季成長的營運走勢。

除了 2023 年第二季營收呈現季增，晶技已一掃先前悲觀看法，依晶技最新的接單狀況來看，2023 年第三季的接單能見度漸增，目前對第三季的展望，營收將較第二季有雙位數的成長，依此一成長態勢推估，全年營收將逾 100 億元。

晶技對於 2023 年第三季業績的展望看好原因，除了原有機種的頻率元件庫存回補訂單力度及頻度增加之外，包括 NB、網通、汽車都有新增加新開發產品的訂單，連原本最被看衰的手機應用端，目前也已看到新訂單的回籠。

晶技 (3042-TW) 在汽應用占比已達營收的 15%，在目前對車用市場的需求看好在第三季回升，也將成為支撐晶技的下半年業績成長重心。

以目前晶技車用頻率元件出貨量來看，已取得在全球車用頻率元件市場 10% 的市占率。同時，晶技在浙江寧波新設立晶創科技新廠，預計 2024 年進入量產，同時，在此一投資案完工的挹注產能之下，目標在 2025 年營收占比倍增到 30%。

晶技車用頻率元件出貨穩定成長，目前在全球市占約 10%、排名第三，隨著晶創以專用生產線開拓車廠及 Tier1 汽車電子廠，隨著新廠、新產能加入後，市占可望加速提升。同時，晶技提出對車用頻率元件產品區塊的成長寄予厚望，目標在 2025 年達成車用頻率元件營收占比倍增到集團營收的 30%，等於較去年的約 15% 占比倍增。

晶技全力拓展車用產品銷售，除打進美系電動車廠供應鏈，也獲歐系 Tier 1 汽車電子廠納入，成為供應鏈成員之一，以目前晶技車用元件出貨量來看，已取得在全球車用頻率元件市場 10% 的市占率。

此外，晶技 2022 年全年營收 131.7 億元，毛利率 38.2%，年增 1.29 個百分點，稅後純益 28.06 億元，年減 9.99%，爲歷史次高獲利紀錄，每股純益 9.06 元。股東會已經通過配發每股 7 元股息，預計在 7 月 4 日除息

晶技 2023 年第一季財報營收 22.98 億元，稅後純益約 2.87 億元，每股純益約 0.93 元。自結 2023 年 1-5 月稅前盈餘 6.64 億元，年減 53.7%，每股稅前盈餘 2.14 元。