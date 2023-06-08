晶技車用頻率元件寧波專用廠工程落後 延後到明年投產

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 看好產品在汽車應用上的快速取得市占，並在浙江寧波設立車用產品專用產品生產公司晶創科技，並興建晶創科技新廠區，原預估今 (2023) 年下半年完工投產計畫因工程落後，將遞延到 2024 年投產，也使晶技的規劃受到影響。

在新能源車銷售上升及汽車電子化程度加高，同時，目前晶技車用產品占比已達營收的 15%，在目前對車用市場的需求看好在第三季回升，除晶技之外，包括台嘉碩 (3221-TW)、加高 (8182-TW) 等頻率元件業者都看好在車載應用的市場起飛。

以目前晶技車用頻率元件出貨量來看，已取得在全球車用頻率元件市場 10% 的市占率。同時，晶技在浙江寧波新設立晶創科技新廠量產，在此一投資案完工的挹注產能之下，晶技原估算目標在 2025 年營收占比將由目前的 15% 倍增到 30%。

晶技車用頻率元件出貨穩定成長，目前在全球市占約 10%、排名第三，隨著晶創以專用生產線開拓車廠及 Tier1 汽車電子廠，隨著新廠、新產能加入後，市占可望加速提升。同時，晶技提出對車用頻率元件產品區塊的成長寄予厚望，目標在 2025 年達成車用頻率元件營收占比倍增到集團營收的 30%，等於較去年的約 15% 占比倍增。

晶技新成立晶創科技，目前自有產能設在同爲晶技子公司的寧波台晶電子廠區內獨立生產，每月產能將擴大至 6000 萬顆，晶創在浙江寧波取得 33 畝建廠用地建廠，興建中的新廠預計 2023 年第四季每月開出 6000 萬顆新產能，後續將擴充至每月 2 億顆的產能。

就晶技頻率元件產品應用別來看，車用產品毛利率高 45%，晶技透過廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 等 EMS 廠打入美系電動車供應鏈，也進入鴻海 (2317-TW) 等積極發展電動車的科技廠。

晶技指出，全力拓展車用產品銷售，除打進美系電動車廠供應鏈，也獲歐系 Tier 1 汽車電子廠納入，成為供應鏈成員之一，以目前晶技車用元件出貨量來看，已取得在全球車用頻率元件市場 10% 的市占率。