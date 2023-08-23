美國商務部長雷蒙多將訪華 中國學者：中美有共同經貿利益

中國商務部在周二（22 日）表示，應商務部部長王文濤邀請，美國商務部長雷蒙多將於 8 月 27 日至 30 日訪華，為 6 月以來第四位訪華的美國高階官員，中國學者對此表示，中美在經貿方面有共同利益。

據《第一財經》報導，北京大學國際關係學院教授、國際政治經濟研究中心主任王勇表示，雷蒙多計劃 8 月底訪問中國，是近來美中兩國加強溝通、穩定關係的一環。他說：「雷蒙多訪華，一是反映出美國政府主動採取一系列舉措穩定中美關係，符合雙方需要。二是儘管中美仍存在激烈競爭，但也依然存在諸多共同利益，特別是在經貿的問題上。」

「從 4 月底以來，美國政府在處理中美關係，特別是經貿關係方面的基調有較大調整。過去強調所謂『脫鉤』，但現在認識到這並不現實，又改為所謂『去風險』。儘管去風險仍有脫鉤之嫌，但按照目前的表述，所謂的去風險是要減少對中國市場的依賴，並不是要真正完全脫鉤。」王勇說。

王勇指出，近日中國恢復中國公民赴美團體旅行，雷蒙多對此表示歡迎。這是中美雙方在疫情後改善互動和溝通的積極信號，也是中美共同利益的一部分。中美恢復團體旅遊和人際交往、增加航班數量對雙方都有利，也有助於改善雙邊關係。

今年以來，美方多次表達訪華意願。中國商務部新聞發言人束玨婷上周也在例行記者會上表示，歡迎雷蒙多訪華。

白宮國安顧問蘇利文在周二說，雷蒙多此行將向中方傳達美國並非尋求與中國脫鉤，而是為了降低風險，這意味著美中保持經貿往來，但美方也要確保國家安全，並與盟友共同確保供應鏈韌性。

他並表示，過去數月來，青年失業率等基本數據，中方的透明度與開放度有所下降，「我們認為，這是不負責任的做法」，美國相信開放、透明與報告，這是美國的做法，也是其他主要經濟體的做法。