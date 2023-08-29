中美深入交談近四個半小時 兩國商務部宣布成立工作小組

中國商務部部長王文濤周一（28 日）在北京與美國商務部部長雷蒙多舉行會談，就中美經貿關係和共同關心的經貿問題進行理性、坦誠、建設性的溝通，並宣布成立工作小組。

據《央視新聞》報導，雙方深入交談近四個半小時，宣布在兩國商務部建立新溝通管道，成立一個工作小組，由中美副部長級和司局級官員組成，並有企業代表參加，以尋求解決具體商業問題的辦法。

工作小組將每年舉行兩次副部級會議。美中商務部部長同意經常性溝通，每年至少會見一次。此外，雙方啟動出口管制訊息交流機制，作為解釋各自出口管制制度和改善溝通的機制。雙方將按各自法律，就出口管制訊息進行交流。

雙方討論並同意兩國專家將就強化行政許可過程中的商業秘密和保密商務訊息保護問題進行技術磋商。

王文濤表示，經貿關係是中美關係的壓艙石。兩國貿易對各自經濟和世界經濟都很重要。中方願與美方共同努力，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，為兩國工商界合作創造良好政策環境，促進雙邊貿易和投資。

王文濤並關切美國對華 301 關稅、半導體政策、雙向投資限制、歧視性補貼、制裁中國企業等。他表示，泛化國家安全不利於正常經貿往來，實施單邊、保護主義措施不符合市場規則和公平競爭原則，只會損害全球供應鏈安全穩定。美方多次表示不尋求與中方脫鉤，希望美方將表態落在實處。

另據《彭博》報導，雷蒙多周一向王文濤說：「我們擁有穩定的經濟關係非常重要，這對我們兩國都有益處，也符合世界對我們的期待。」她並說：「這是一種複雜的關係，一種具有挑戰性的關係，我們當然會在某些問題上意見不同，但我相信，如果我們直接、開放及務實，就能取得進展。」

雷蒙多在周日飛抵北京，成為過去三個月內第四位訪中美國高階官員。她被外界視為較有可能改善兩國關係，理由是商務部的任務是促進美國海外貿易，並打擊美國認為不公平或危害國安的做法。

