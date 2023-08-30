【量大強漲股整理】AI股攻勢在起，作帳行情啟動下，政策股該留意誰?

美債殖利率持續下滑，科技股集體走高，美股周一走強，激勵台股今日跳空開高，盤中漲逾百點，推升新台幣升值至 31.82 元，終場上漲 96.17 點，來到 16719.82 點，順利站回月線，成交量 2794.08 億元。

看一下三大法人: 外資買超 71.23 億元；自營商買超 23.96 億元；投信買超 29.56 億元，為連 20 買；三大法人合計買超 124.74 億元。

今日大盤開高震盪走高，收量增紅 K 棒，AI 股、權值股、金融股全面勁揚，台股不僅今日突破月線反壓，在五、十日、半年線獲得強大支撐，且短期均線翻揚向上，技術面有轉強，加上籌碼面相當漂亮，外資買超 2 天，合計 110.75 億元，投信買超 20 天，合計 570.21 億元，目前外資及內資都在積極布局，台股企圖心強勁，未來量能有效放大至三千億元，挑戰季線將不是問題，Q3 作帳行情值得期待。

個股方面，輝達再創新高，AI 伺服器概念股表現火熱，(2368-TW) 金像電 ，大漲近半根停板，(2383-TW) 台光電、(2376-TW) 技嘉、(2382-TW) 廣達、(3231-TW) 緯創，盤中漲幅都超過 3%，但尾盤虎頭蛇尾，上攻力道不夠；9/13 即將舉行秋季發表會的蘋果，(3217-TW) 優群，強勢表態、(2436-TW) 偉詮電，漲停創波段新高；9/14 有航太展，(6829-TW) 千附精密，投信連九買，逾三千張，尾盤強勢拉尾，帶動 (2634-TW) 漢翔、(2645-TW) 長榮航太、(5284-TW)JPP-KY，表現不俗；這些相關的軍工股我們先前在工商時報的欄都公開預告!

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8/30 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(6213-TW) 聯茂

(2436-TW) 偉詮電

(2402-TW) 毅嘉

(3715-TW) 定穎投控

(5225-TW) 東科 - KY

(2455-TW) 全新

(6168-TW) 宏齊

(2485-TW) 兆赫

(3011-TW) 今皓

(2337-TW) 旺宏

(1319-TW) 東陽

8/30 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(3217-TW) 優群

(6217-TW) 中探針

(8086-TW) 宏捷科

(3260-TW) 威剛

(4147-TW) 中裕

(3071-TW) 協禧

(3548-TW) 兆利

(5381-TW) 合正

(5289-TW) 宜鼎

(4743-TW) 合一

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文章來源: 摩爾投顧 莊佳螢分析師

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