【量大強漲股整理】AI股攻勢在起，作帳行情啟動下，政策股該留意誰?

美債殖利率持續下滑，科技股集體走高，美股周一走強，激勵台股今日跳空開高，盤中漲逾百點，推升新台幣升值至 31.82 元，終場上漲 96.17 點，來到 16719.82 點，順利站回月線，成交量 2794.08 億元。
看一下三大法人: 外資買超 71.23 億元；自營商買超 23.96 億元；投信買超 29.56 億元，為連 20 買；三大法人合計買超 124.74 億元。
今日大盤開高震盪走高，收量增紅 K 棒，AI 股、權值股、金融股全面勁揚，台股不僅今日突破月線反壓，在五、十日、半年線獲得強大支撐，且短期均線翻揚向上，技術面有轉強，加上籌碼面相當漂亮，外資買超 2 天，合計 110.75 億元，投信買超 20 天，合計 570.21 億元，目前外資及內資都在積極布局，台股企圖心強勁，未來量能有效放大至三千億元，挑戰季線將不是問題，Q3 作帳行情值得期待。
個股方面，輝達再創新高，AI 伺服器概念股表現火熱，(2368-TW) 金像電 ，大漲近半根停板，(2383-TW) 台光電、(2376-TW) 技嘉、(2382-TW) 廣達、(3231-TW) 緯創，盤中漲幅都超過 3%，但尾盤虎頭蛇尾，上攻力道不夠；9/13 即將舉行秋季發表會的蘋果，(3217-TW) 優群，強勢表態、(2436-TW) 偉詮電，漲停創波段新高；9/14 有航太展，(6829-TW) 千附精密，投信連九買，逾三千張，尾盤強勢拉尾，帶動 (2634-TW) 漢翔、(2645-TW) 長榮航太、(5284-TW)JPP-KY，表現不俗；這些相關的軍工股我們先前在工商時報的欄都公開預告!
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【上市量大上漲股】
(6213-TW) 聯茂
(2436-TW) 偉詮電
(2402-TW) 毅嘉
(3715-TW) 定穎投控
(5225-TW) 東科 - KY
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(2485-TW) 兆赫
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【上櫃量大上漲股】
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(3260-TW) 威剛
(4147-TW) 中裕
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文章來源: 摩爾投顧 莊佳螢分析師
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