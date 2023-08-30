金萬林攜手基因定序儀器廠Illumina 拓展智慧農畜產業

基因檢測儀器服務廠金萬林 (6645-TW) 今 (30) 日宣布，攜手全球基因定序儀器大廠 Illumina，將提供國內農業、畜產學研單位基因定序儀器、生物晶片與基因定序服務，以因應台灣農畜產的育種或選種需求，讓台灣進入智慧農畜產業時代。

金萬林與 Illumina 也將在臺灣智慧農業週展覽中，合作展出 illumina 的基因檢測儀器，以及金萬林自行研發的生物晶片 (Genotyping microarray)、全基因組 (Whole Genome Sequencing)、全轉錄組 (Transcriptome sequencing) 定序服務，並應用於病源菌檢測及育種篩選之解決方案。

總經理楊文明指出，農業基因定序技術帶來新一波農糧革命，尤其引進次世代基因定序 (NGS) 技術後更進步，如 DNA/RNA 定序、通過定序進行農業型靶向基因分型，可促進品質與產量，加速農業現代化。

根據全球研調機構 Data Bridge Market Research 估計，2029 年基因定序市場規模將達到 246.9 億美元。各國也跟上此趨勢，競相投入資源進行農業與畜產業的基因體研究。

其中，2007 年後日本、韓國與中國陸續投入農業基因體的研發或建置基因資料庫；台灣也急起直追，除了國家研究經費補助以外，2014 年也在生技產業策略諮詢委員會 (BTC) 決議下設立「農業基因科技應用平台」，統合資源將學研單位成果加速產業化。

金萬林表示，醫藥基因檢測對象是人類，藉由基因檢測對疾病預防、診斷與治療，來達到最佳的生活品質；而農畜產業的應用則是提供核酸定序應用，除了動植物的病蟲害防治，進一步涉及育種與品種篩選，透過選出產生抗旱、抗病強、風味佳或易於栽種和產量高的品種，來增加農作物的品質與產量，解決極端氣候與糧食短缺的危機。