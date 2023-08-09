〈訊聯展望〉看好基因定序健保商機 脊髓肌肉萎縮檢測滲透率上看90%

次世代基因定序 (NGS) 最快明年第二季納入健保給付，訊聯生技 (1784-TW) 祭出「i369 戰略目標」，其中在推動精準健康方面，目標脊髓性肌肉萎縮症 (SMA) 檢測滲透率提升至 90%。

董事長蔡政憲表示，次世代基因定序納入健保給付，跟過去臍帶血移植納入常規治療，此次政策將帶動基因檢測市場更為龐大。

蔡政憲進一步舉例，2022 年 13.9 萬名新生兒，若每位孕婦皆做 SMA(脊髓性肌肉萎縮症) 產檢，約 3.4 億元就可有效預防新的 SMA 個案誕生，進而省下健保給付 SMA 用藥治療 30 億元成本，相當於減少罕病專款近三分之一支出。

目前訊聯在脊髓性肌肉萎縮症檢測滲透率約 50-60%，目標短時間內就可以提升至 90%。

訊聯「i369 戰略目標」分別是「i」強化智慧研發技術、打造第「３」間上市櫃公司 (訊聯細胞智藥)、外泌體前進「6」大海外市場，與脊髓性肌肉萎縮症產前檢測 (SMA) 目標「9」成滲透率，帶動精準健康普及化。

訊聯旗下細胞治療應用需求隨著特管辦法核可案飆升，帶動上半年間質幹細胞 (MSC) 年增 6 成、細胞與衍生物 CDMO 則因外泌體成長，年增 225%、而基因檢測事業更透過全方位非侵入性胎兒染色體檢測 (NIPT) 逆勢再創新高，成長 2 成。