盤後速報 - 為升(2231)下週(9月6日)除權息2.8元，預估參考價137.81元

為升(2231-TW)下週(9月6日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.3元，股票股利0.5元，合計股利2.8元。
以今日(8月30日)收盤價147.00元計算，預估參考價為137.81元，權息值合計為9.19元，股息殖利率1.56%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
為升(2231-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車及其零件製造。汽、機車零件配備批發。汽、機車零件配備零售。近5日股價上漲2.11%，台灣加權指數上漲1.13%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/09/06
|147.00
|2.29849
|1.56%
|0.499672
|2022/10/11
|164.0
|0.0
|0.0%
|1.0
|2022/06/22
|140.0
|1.0
|0.71%
|0.0
|2021/09/29
|145.5
|1.2
|0.82%
|0.0
|2020/07/09
|156.5
|6.9913
|4.47%
|0.2056
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