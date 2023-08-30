盤後速報 - 為升(2231)下週(9月6日)除權息2.8元，預估參考價137.81元

為升(2231-TW)下週(9月6日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.3元，股票股利0.5元，合計股利2.8元。

以今日(8月30日)收盤價147.00元計算，預估參考價為137.81元，權息值合計為9.19元，股息殖利率1.56%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

為升(2231-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車及其零件製造。汽、機車零件配備批發。汽、機車零件配備零售。近5日股價上漲2.11%，台灣加權指數上漲1.13%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/09/06 147.00 2.29849 1.56% 0.499672
2022/10/11 164.0 0.0 0.0% 1.0
2022/06/22 140.0 1.0 0.71% 0.0
2021/09/29 145.5 1.2 0.82% 0.0
2020/07/09 156.5 6.9913 4.47% 0.2056

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