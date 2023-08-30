〈焦點股〉倉佑拓半導體、醫療版圖 一度亮燈漲停

傳動系統製造大廠倉佑 (1568-TW) 最新公告將在 2 億元的額度內投資，於馬來西亞設立新廠，鎖定於半導體、醫療相關產業等關鍵零組件發展，全案目標 2025 年第一季起逐步加入量產，激勵今 (30) 日早盤股價一度亮燈漲停，寫近 3 周來新高價。

倉佑指出，近年積極落實多元產業應用，不僅與主要設備客戶在半導體製造設備關鍵零件進行製程規劃，且獲取樣品訂單的機會，也配合主要設備客戶布局東南亞市場，赴馬來西亞設立新廠。

據國外研究機構 Acumen Research and Consulting 報告，全球汽車變速箱市場規模將從 2022 年起，以年複合成長率 5.8% 的速度放大，至 2030 年達 2436 億美元。

倉佑看好，可提高整體性能和經濟性的傳動系統是驅動品牌車廠朝向電動車技術進程的重點，有利於未來業務開拓。

倉佑主要生產各項自動變速箱、重型卡車離合器，以及產業機械等傳動系統的關鍵零組件，營收比重逾 70% 來自於汽車產業中的 OEM、AM/OES 市場。

展望下半年，倉佑維持審慎樂觀，主要是因疫情打亂中國汽車供應鏈生產與銷售腳步，且結構轉向新能源車市場，但也明顯感受到，主要汽車客戶加大應用於新能源車車款、電動車車款的傳動系統中關鍵零組件升級，共同開發合作機會可期。