巧新Q2營收創6季來新高 下半年歐日系車廠需求續強

全球汽車輪圈領導廠商巧新 (1563-TW) 於今 (7) 日公布 6 月合併營收達 6.61 億元，月減 4.82%，年增 29.81%，連 2 個月營收年增幅達 30% 左右，第二季合併營收 17.14 億元，季增 6.92%，年增 23.45%，創 6 個季度來高點。

巧新上半年合併營收 37.05 億元，年增 10.92%，主要受惠於疫情緩解、汽車產業供應鏈整合調整告一個段落，各品牌車廠已開始加速去化積累的新車款訂單並交貨。

巧新表示，上半年來自 JLR、Porsche、豐通等歐、日系品牌車廠的客製化輪圈提貨明顯較去年成長，推升雲林斗六廠、屏東新廠良好產能稼動率。

巧新目前正積極與各超跑與豪華汽車品牌車廠、國際知名 Tier 1 一階供應商洽談客製化輪圈、再生鋁圈、底盤系統相關零組件等，目標開發合作更多新技術升級產品。

另一方面，為滿足汽車產業鏈落實 ESG 永續發展趨勢，巧新已成立「永續發展委員會」。

巧新目前是全球 42 家高端品牌車廠的主要供應商之一，隨著汽車產業走向高度數位轉型，巧新說明，資訊安全的風險與日遽增，近年來持續投入大量資源強化資訊安全，並全力推動「TISAX 汽車安全評估訊息交換平台認證」，以接軌車輛網絡安全國際標準。

展望下半年，由於 7-8 月事汽車產業暑休傳統淡季，但巧新以下半年預接單來看，目前歐系、日系品牌車廠的超跑與豪華車款的客製化輪圈需求仍較強勁，有望隨客戶在暑休後加大拉貨力道。