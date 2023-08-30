〈台股盤前要聞〉金管會提前出招穩台股、世衛通過高端新冠疫苗技轉 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。金管會 3 月底決議開放外資得以台灣上市櫃股票作擔保品，提早 1 個月自昨日開始上路，共 1664 家上市櫃公司股票可當擔保品融資，對穩定台股將是一大利多；高端疫苗的 COVID-19 疫苗技術將授權 WHO 計畫單位 C-TAP、及聯合國公衛組織單位 MPP 使用，也是全球首家獲選上述兩家國際的疫苗製造商。以下是今 (30) 日必看重要財經新聞。

避免資金大逃殺利多提前一個月上路！金管會開放外資拿台股借外幣

為避免外資要因應境外基金贖回或資金需求，將台股當作提款機，金管會 3 月底決議開放外資得以台灣上市櫃股票作擔保品，向境外金融機構借外幣，原定 9 月底前實施的時程，金管會昨 (29) 日表示，提早 1 個月自昨日開始上路，共 1664 家上市櫃公司股票可當擔保品融資，對穩定台股將是一大利多。閱讀全文...

全球首家 高端新冠疫苗技術授權世衛 C-TAP 計畫

高端疫苗 (6547-TW) 昨 (29) 日宣布，公司的 COVID-19 疫苗技術將授權 WHO 計畫單位 C-TAP、及聯合國公衛組織單位 MPP 使用，也是全球首家獲選上述兩家國際的疫苗製造商，未來如再授權（sub-license）予第三方，將可再收取合理且可負擔之授權金。閱讀全文...

台灣艾司摩爾林口設廠增資百億元 投審會點頭

半導體設備製造商艾司摩爾規劃在林口設廠，經濟部投審會昨 (29) 日召開投資審議委員會，通過 ASML 母公司增資台灣艾司摩爾約新台幣 104 億元申請案。閱讀全文...

泰碩推選新董事長 信音總經理彭朋煌接任

散熱廠泰碩 (3338-TW) 昨 (29) 日公告，董事會推選新任董事長，由連接器廠信音 (6126-TW) 副董事長兼總經理彭朋煌接任，也代表信音正式主導泰碩。閱讀全文...

台灣製造業去庫存能力轉弱 去年存貨周轉率跌破 10% 為 14 年來新低

根據 CRIF 中華徵信所 (CRIF) 最新出爐的 2023 年「台灣工商業財務總分析」調查，去 (2022) 年台灣的製造業平均存貨週轉率為 9.6%，較 2021 年的 10.2% 下滑 0.6 個百分點，已是連續第三年下降，創 14 年來新低，為 2009 年以來的首次存貨週轉率低於 10%，顯示存貨去化能力很弱。閱讀全文...

廣華 - KY 接獲比亞迪新單 明年下半年出貨

汽車零組件大廠廣華 - KY(1338-TW) 昨 (29) 日公布第二季財報，單季稅後虧損 9468 萬元，每股虧損 1.13 元，連虧三個季度，不過，廣華透露，已接獲比亞迪光電整合型產品新訂單，並成為比亞迪一階、指定一階和配套一階供應商，Mini Led 內飾件訂單，預計明年下半年正式出貨，營運動能升溫。閱讀全文...