巧新屏東廠獲保時捷認證 下半年預接需求暢旺

汽車輪圈大廠巧新 (1563-TW) 公布第二季財報，由於客製化輪圈的提貨量大增，加上運價回穩、美元升值效應，營業利益衝上 3.15 億元，年增達 1118.56%，每股純益 (EPS)1.45 元，則年減 8.23%；巧新表示，目前預接單顯示需求熱絡，而屏東廠和再生鋁料近日通過保時捷認證，看好屏東廠的產能稼動率將持續向上。

巧新說明，由於各品牌車廠加速去化積累的新車款訂單並交貨，帶動客製化輪圈的提貨量，上半年合併營收 37.15 億元，年增 11.21%，而營業利益 3.15 億元，年增 1118.56%，反映製程效率優化、與客戶協調分擔運費成本，以及透過屏東熔煉廠有效節約原物料等效益；而上半年稅後純益 3.02 億元，年減 10.74%，每股純益 1.45 元。

展望下半年，巧新公布 7 月合併營收 5.69 億元，月減 15.1%，年增 18.47%，累計前 7 月合併營收 42.84 億元，年增 12.12%。

巧新指出，儘管 7、8 月為汽車業傳統暑休淡季，短期會影響營運成長，但從下半年預視單與接單動能來看，明顯感受到主要客戶對客製化輪圈、再生鋁輪圈等訂單與開發設計的需求高漲。

同時，巧新屏東廠和再生鋁料 RESAICAL® 近期更傳佳音，雙雙通過德國豪華汽車大廠 Porsche 認證，並提出未來旗下豪華跑車全面輪圈品項將導入巧新再生鋁料進行設計開發與量產規劃，有利屏東廠的產能稼動率持續向上，朝 2025 年使用再生鋁料達 50% 目標更進一步。