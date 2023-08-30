〈高端新冠疫苗授權〉若未來再授權第三方 有望認列簽約金、分潤金

高端疫苗 (6547-TW) 國際事業發展處副總 Paul F. Torkehagen(唐克漢) 今 (30) 日表示，旗下 COVID-19 疫苗技術授權給 WHO C-TAP 及聯合國公衛組織單位 MPP 後，除了提高國際能見度外，若未來再技術給第三方單位，將可取得一次性簽約金與 3.5-15% 分潤金。

根據雙方合約，若未來高端 COVID-19 疫苗透過 MPP 授權給其他第三方單位或其他開發中國家，將可先取得簽約金，後續高端會協助建立技術平台與建廠，疫苗商業化後可再認列分潤金。

唐克漢強調，參與此計畫是響應 WHO 可以達到疫苗當地生產目標，由於全球許多國家期望建立疫苗產業，不過很多開發中國家很少有自有疫苗廠。

高端認為，自主開發的 COVID-19 疫苗已經有實際數據，也具有安全性，且不亞於腺病毒疫苗、mRna 疫苗，整體來說是好的疫苗，隨著疫情過去，未來將遵循常規藥證。

談到審查過程，唐克漢表示，過去一年與各委員會、技術諮詢團、法律專家、科學家和運營委員會進行討論，同時還需要獲得合作夥伴的同意，包含美國合作夥伴 Dynavax Technologies 的佐劑 CpG 1018 和 Thermofisher 的細胞系技術。此外，也需要確保美國國衛院 (NIH) 供應疫苗的活性成分 S-2P 抗原。