歐洲Q2大成長 今年全球股利配發額有望創新高

資產管理公司駿利亨德森 (Janus Henderson) 周三 (30 日) 發布報告表示，繼第二季股利成長逾 6% 後，今年全球各地公司有望向投資人支付 1.64 兆美元的股利，創下記錄新高。

駿利亨德森預估，全球 88% 的企業第二季要麼增發股利，要麼繼續穩定配發，使年初迄今的全球配息規模來到 5681 億美元。

其中配息成長最快的是歐洲 (不含英國)，成長率將近 10%，使股利總額達到 1845 億美元。在利率和能源價格走高的情況下，義大利和西班牙在內等部分國家，正在考慮甚至已開始對因此賺取龐大利潤的銀行和能源公司課徵暴利稅。

這一次，全球利率飆升使銀行貢獻了半數的股利成長，並使歐洲股利派發增加四分之一。與此同時，美國股利成長已連續六季放緩。

駿利亨德森全球股票收入主管 Ben Lofthouse 表示：「我們確實預期股利將持續增加，即使經濟動能減弱，銀行業仍將在今年剩餘時間繼續帶動成長。」

他指出，經濟環境疲軟通常對銀行不利，但超低利率時代結束後對銀行利潤帶來的正面影響非常強大，且正在推高股利支付。

然而，不同於歐洲，美國企業股利年增率在上季放緩至 4.6%，總額為 1480 億美元。

駿利亨德森表示，這仍是值得讚揚的成長表現，98% 的美國公司要麼增加配息，要麼保持穩定配息，這遠高於全球平均水準。

以聯合健康 (UnitedHealth Group)(UNH-US) 和禮來 (Eli Lilly)(LLY-US) 為首的醫療保健公司，上季為美國挹注成長，房地產商緊跟其後，股利減幅最大的則是晶片商英特爾 (INTC-US) 和私募基金巨擘黑石 (BX-US)。

亞洲情況好壞參半，日本企業股利配發在上季達到季節性高點，成長率達 8.4%，且被追蹤的日本企業中，有超過一半實現雙位數成長。即使利潤較低，日本汽車業龍頭豐田 (Toyota) 股利仍成長 25%，占了整體的三分之一。

至於中國，當地多數企業因季節性因素而削減支出，股利基本下滑 12.4%。