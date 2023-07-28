獲得積極回應 馬來西亞不會對Meta針對有害內容採取法律行動

馬來西亞通訊部長法齊爾 (Fahmi Fadzil) 周五 (28 日) 接受採訪時表示，在與 Facebook 母公司 Meta Platforms (META-US) 就處理社交媒體平台上的有害內容進行「積極」接觸後，該國可能不會針對 Facebook 母公司 Meta Platforms 採取法律行動。

馬來西亞通訊和多媒體委員會 (MCMC) 上月表示將對 Meta 採取法律行動，因為 Meta 未能對有關種族、皇室、宗教、誹謗、冒充、線上賭博和詐騙廣告的「不良」內容採取行動。

法齊爾表示，Meta 堅定承諾與馬來西亞當局包括監管機構和警方合作，解決其平台上的這類貼文。

他說：「我認為 MCMC 目前不需要採取任何法律行動。Meta 這種程度的表態合作是非常積極的。」他補充說，政府正在考慮採取措施，例如對未能解決有害內容的社交媒體平台進行罰款。

Facebook 是馬來西亞最大的社交媒體平台，估計該國 3300 萬人中有 60% 擁有註冊帳戶。

法齊爾駁斥人們對政府加強對線上內容審查的擔憂，並否認最近幾周下令關閉幾個與反對派有關的新聞網站和社交媒體帳戶。

他說，下架這些內容可能是為了回應普通用戶因違反社交媒體準則而提出的投訴。

馬來西亞正準備下個月的地區選舉，屆時總理安華 (Anwar Ibrahim) 政府將與保守的馬來穆斯林聯盟展開對決。

法齊爾說，政府無意限制言論自由，但對涉及種族、宗教和皇室的內容劃清界限，「那些大聲喊叫說我們是鐵腕獨裁者的人，我認為他們有點戲劇化。」

種族和宗教是馬來西亞的棘手問題，馬來西亞的大多數人口主要是穆斯林馬來人，還有大量的華人和印度少數民族。

馬來西亞還制訂了禁止侮辱蘇丹的法律，蘇丹主要是禮儀性角色。本月一名反對派人士因涉嫌侮辱他們而被指控煽動叛亂。