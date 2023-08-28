7月景氣燈號連9藍 國發會估Q4有望變燈號

國發會今 (28) 日公布 7 月景氣燈號，雖如預期續呈藍燈，連續 9 個月亮起低迷藍燈，但綜合判斷分數已較 6 月增加 2 分為 15 分，且景氣領先指標的跌幅縮小、距離黃藍燈僅差 2 分，預期第 4 季燈號轉變機率頗大。

國發會經濟發展處副處長邱秋瑩說，7 月景氣對策信號綜合判斷分數 15 分，較 6 月增加 2 分，景氣領先指標跌幅縮小、同時指標持續回升，顯示國內景氣雖仍處於低緩狀態，但已有落底跡象。

國發會指出，7 月台股交易熱絡帶動金融面指標回升，勞動市場維持穩定，零售及餐飲業營業額持續成長，但因全球終端需求偏弱，導致生產面、貿易面指標續呈低迷，但受惠 AI 與雲端資料服務需求增加，跌幅已見收斂，製造業廠商信心亦較 6 月改善。

邱秋瑩說，景氣對策信號的綜合判斷分數連 3 個月攀升，主要是由金融面所帶動，但生產面及貿易面仍持續處於低迷狀態，惟跌幅已有收斂趨勢，以此研判景氣落底訊號將更加明顯。

至於景氣何時能真正落底，對此邱秋瑩解釋，景氣落底必須看同時指標累計增幅擴大，7 月 5 項構成項目上升，同時指標觀測項目也有明顯改善。

邱秋瑩表示，7 月景氣燈號對策綜合判斷分數 15 分，距離黃藍燈還差 2 分，如果第 4 季出口轉正，景氣燈號變燈機率也會較高。

展望後市，在 AI 等新興應用推展、消費性電子新品備貨旺季來臨，出口動能可望進一步改善；內需則有台商回台與綠能投資持續進行，加上淨零與數位轉型趨勢可望誘發企業相關投資，以及政府加速公共建設計畫進度，均有助支撐投資。

另外，消費方面，隨疫後國人消費及旅遊需求提升，就業情勢穩定，以及政府鼓勵節能消費，並提出通勤月票及擴大住宅租金與房貸利息補貼等減輕負擔措施，挹注國人可支配所得，激勵消費，國內經濟可望逐漸脫離低緩、逐季好轉。

