美負責兩岸事務最高官員出爐？傳將由東亞專家蘭伯特接任

路透引述五位知情人士報導，美國國務院已任命資深外交官蘭伯特 (Mark Lambert) 為對中政策的最高級別官員，成為中國事務部門的新領導層。

知情人士稱，蘭伯特可能被任命為負責中國和台灣事務的亞太副助理國務卿，填補華自強 (Rick Waters)6 月離任後留下的空缺。

華自強過去曾擔任中國事務協調辦公室 (Office of China Coordination, OCC) 的負責人，該部門去年底才剛成立，旨在融合跨地區和跨域議題的對中政策，又名「中國處」(China House)。

蘭伯特是一位在東亞事務上擁有豐富經驗、受人景仰的外交官，他的加入勢必也會對 OCC 帶來影響。

不過知情人士表示，蘭伯特是否將擔任中國事務協調員，目前還在討論中。

無論如何，蘭伯特的任命不太可能改變美國對中政策的基調，即「競爭但不對抗」。在與中國競爭的同時，美國也試圖強化與中國政府的聯繫，以穩定雙邊關係。

目前還不清楚國務院何時宣布任命消息。國務院發言人在請求置評的電子郵件中表示：「目前沒有要發布的人事公告，但在美國政府管理與中國競爭關係，並推動對開放、包容的國際體系願景方面，中國事務協調辦公室依然是必要組成。」

身為亞洲議題專家，蘭伯特曾兩度在美國駐北京大使館任職，最近則擔任國務院副助理國務卿，主要負責日本、南韓和蒙古事務，以及美國與澳洲、紐西蘭及太平洋島國的關係。

若任命消息屬實，他將繼續向國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達 (Daniel Kritenbrink) 匯報。