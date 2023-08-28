台廠PCB產值今年恐衰退 工研院：明年恢復成長且估達8.1%幅度

台商 PCB 廠上半年產值因終端去化庫存影響銷售，工研院與台灣電路板協會的統計顯示，2023 年上半年的台灣 PCB 製造產值 3511 億元，年減 18.6%，同時，最新預估在下半年電子業旺季效應之下，第三季製造產值季增 19%，全年產值 7693 億元，雖然仍較 2022 年衰退，但衰退幅度縮減爲 16.8%，且明年估將有 8.1% 的成長。

對於 2024 年台灣 PCB 的成長動能，工研院產業科技國際策略發展所分析師張淵菘今 (28) 日指出，主要在於預期端庫存調整應可進入尾聲，手機、電腦、半導體等主力將邁入復甦階段，加上電動車、AI 伺服器、衛星通訊也延續需求，預估 2024 年台灣 PCB 產業成長達 8.1%。

雖然 2023 年台灣 PCB 業產值預估將呈現衰退近 17%，但是在供應短缺危機解除、車市恢復成長且在政府獎勵政策支持下, 加速電動車滲透率，AI 同服器因 5G、AloT 以及 HPC 等需求推動逐步成長，同時並有如衛星通訊等其他新興應用發展爲新助力。

汽車板的產值爲今年上半年 PCB 台廠業績成長的重要應用類別，張淵菘指出，包括：汽車板及 AI 伺服器板爲未重要的成長產品，同時，在載板產品方面，2023 年陷入供過於求的窘況，但預估在 2024 年起逐步恢復供應供需的均衡。

2023 年上半年的台灣 PCB 製造產值 3511 億元，就各類應用中，張淵菘指出，汽車應用占比 14.6%，並以多層板占多數，主要供應鏈包括：敬鵬 (2355-TW)、健鼎 (3044-TW)、定穎 (3715-TW)、精成科 (6191-TW)、燿華 (2367-TW) 及泰鼎 (4927-TW)。