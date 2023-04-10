敬鵬3月營收走升創4個月來新高 4月起進入汽車板旺季

全球第二大汽車板廠敬鵬 (2355-TW) 今 (10) 日公布最新營收，2023 年 3 月營收 13.92 億元，創 4 個來新高，同時，4-11 月將進入汽車板需求的旺季，敬鵬樂觀看待 2023 年營運可望再優於去年，同時，市場殺價競爭對手陸續退出，有助帶動毛利率走高。

敬鵬 2023 年 3 月營收 13.92 億元，月增 14.81%，年增 8.09%，2023 年首季營收 39.7 億元，季減 14.5%，年減 8.7%。

敬鵬認為，目前車用晶片供應短缺狀況逐漸改善，汽車板需求沒問題，營運毛利率也因報價的調漲而會有改善，但營收仍要考量汽車產業下游車廠生產狀況，拉貨時快時慢，會影響營收認列，但是估今年汽車供應鏈會較順暢。

敬鵬 2022 年營收 175.82 億元，毛利率 8.56%，年增 2.34 個百分點，稅後純益 4.97 億元，創 4 年新高，年增 47.02%，每股純益 1.25 元，就產品應用別來看，汽車板占 80%、工業用占 8%、網通類占 8%、消費電子占 3%。

敬鵬目前有三大生產基地，台灣占生產 54%、中國 37%，以及泰國占 9%，未來會在泰國加快生產產能布局，目標讓泰國廠先轉虧為盈。