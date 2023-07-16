〈觀察〉不只AI板夯 汽車板下半年成長趨勢成另一焦點

PCB 族群包括 IC 載板、硬板、軟板到材料廠商，受到消費性電子產品庫存去化、終端買氣清淡影響，上半年呈現營收的衰退，但在下半年車用板的營收將有走升的趨勢，就股價的表現上，本周敬鵬 (2355-TW)、定穎 (3715-TW)、高技 (5439-TW) 股價走強，也顯示市場在電子族群的注意力，從 AI 移轉部分到車用電子。

產業期待長達 4 年都沒有實際出現的換車潮，可望在今年下半年起出現。其中重要原因在各國政府加速推動電動車、新能源車發展及車用半導體供應短缺狀況的逐漸改善，汽車板將成為 2023 年下半年 PCB 廠營運的強大動能，其中，華新先進集團也注意到此一趨勢的發展，旗下瀚宇博 (5469-TW)、精成 (6191-TW) 除在 NB 及 PC 應用仍占 40% 之外，網通、伺服器及遊戲機應用比重都超越 10%，汽車板只占 3%，公司整體規劃培養將其壯大。

高技 2023 年 6 月及第二季營收雙雙改寫歷史新高，高技認為 2023 年下半年在網通、車用市場訂單穩健挹注，下半年營運有機會優於上半年，力拚全年營收雙位數成長。且車用產品的 40-50% 高成長幅度將成為一大焦點。

高技 2023 年第二季營收爲 11.01 億元，創新高，季增 8.4%，年增 51.82%，2023 年 1-6 月營收 21.16%，年增 36.79%。高技產品以少量多樣爲營運重點，如汽車、電源、網通多配合客戶長期開發，預計在高瓦數、多功充電裝置及新車款的大量上市，包括網通、車用產品將成為 2023 年挹注高技成長的重心。同時，預估車用充電板的主流規格層數也將由目前 4-6 層板向 6-8 層板移動。

全球第二大汽車板廠敬鵬 (2355-TW)2023 年上半年營收 79.85 億元，年減 8.68%；在市場殺價競爭對手陸續退出，加上去年以來的漲價效益帶動，有助帶動毛利率走高。

公司認為，目前車用晶片供應短缺狀況逐漸改善，汽車板需求沒問題，營運毛利率也因報價的調漲而會有改善，但營收仍要考量汽車產業下游車廠生產狀況，拉貨時快時慢，會影響營收認列，但是估今年汽車供應鏈會較順暢。

敬鵬目前有三大生產基地，台灣占生產 54%、中國 37%，以及泰國占 9%，未來會在泰國加快生產產能布局，目標讓泰國廠先轉虧為盈，同時，敬鵬主管指出，在目前的疫情解封同時，台灣敬鵬已對泰國廠完成 3 億泰銖的現金增資，在人員進出便利性增加後，可望依需求進行泰國廠的產能加以擴充。

而定穎 (3715-TW) 主攻汽車板領域，其中也包括新能源車，去年汽車板占比已達 63%，今年第一季占比再升至 69%，定穎下半年會有一些高階新產品開始批量生產，將持續在未來發酵。

健鼎 (3044-TW) 在今年以來的汽車板營收快速成長，2023 年第一季營收 142.29 億元，爲 11 季以來新低，但在此一營收衰退的走勢之下，反而突顯出汽車板的出貨動能，汽車板在第二季仍挹注高比重營收。

健鼎今年第一季營收 142.29 億元，其中在汽車板的營收比重跳躍到 29.6%，爲各類應用的首位，爲歷年各季營收比重冠，換算營收金額爲 42.11 億元，也創單季新高，季增 35.77%，年增 35.5%。健鼎認為 2023 年下半年的伺服器板及汽車板仍是生產及營收的重點。