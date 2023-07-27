6月景氣燈號連八藍 國發會：景氣止跌訊號浮現

國發會今 (27) 日公布 6 月景氣對策信號，景氣對策信號綜合判斷分數為 13 分，較 5 月增加 1 分，燈號續呈藍燈，連續 8 個月亮起藍燈，但指標轉呈微幅上升，顯示國內景氣止跌跡象略浮現，但成長動能仍偏低緩。

國發會表示，6 月分數為 13 分，較 5 月增加 1 分，燈號續呈藍燈。9 項構成項目中，僅股價指數由黃藍燈轉呈綠燈，分數增加 1 分；其餘 8 項燈號不變。

在領先指標部分，不含趨勢指數為 98.56，較 5 月下降 0.63%，7 個構成項目經去除長期趨勢後，3 項較 5 月上升，包括股價指數、工業及服務業受僱員工淨進入率、製造業營業氣候測驗點；其餘 4 項則較上月下滑，分別為：實質半導體設備進口值、建築物開工樓地板面積、外銷訂單動向指數、實質貨幣總計數 M1B。

在同時指標部分，不含趨勢指數為 93.61，經回溯修正後較上月上升 0.04%，7 個構成項目經去除長期趨勢後，2 項較 5 月上升，包括：非農業部門就業人數、電力 (企業) 總用電量；其餘 5 項較 5 月下滑，分別為：工業生產指數、實質機械及電機設備進口值、批發、零售及餐飲業營業額、製造業銷售量指數、實質海關出口值。

國發會表示，由於全球終端消費動能續疲，致 6 月國內生產面、貿易面、信心面指標持續低迷，但新興科技題材帶動股市上漲，且勞動市場維持穩定，零售及餐飲業營業表現仍相對熱絡。

展望未來，主要機構預測國內經濟可望於下半年逐漸回穩，但通膨、升息、美中衝突等不確定因素仍存，後續須密切留意。

