【量大強漲股整理】軍工股全面發動，三訊號，早有跡象?台股Q3行情有機會先蹲後跳?

聯準會主席鮑爾演說鷹中帶鴿，但暗示九月份不會升息，激勵美股由黑翻紅，

台股今日則是上演反彈行情，終場收在 16509.26 點，小漲 27.68 點，成交量 2792 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 37.12 億元；自營商賣超 49.98 億元；投信買超 15.78 億元，為連 18 買；三大法人合計賣超 71.32 億元。

台股今天開高走揚，一度勁揚逾百點，由權值股、台塑四寶、金融股力挺，AI 股雖然回檔，但軍工航太族群表現亮眼，使台股收復 16500 點，十日均線，目前台股季線、半年線與年線仍維持上揚的走勢；籌碼部分，投信依舊不離不棄，買超 18 天，合計 506.06 億元；值得注意的是，上週五官股銀行由賣轉買，大買 69.76 億元；內資默默佈局 Q3 行情下，台股有機會走出先蹲後跳格局。

個股方面，權值股領軍，(2330-TW) 台積電，終場漲 3 元、(2454-TW) 聯發科，站回 700 元整數大關、IC 設計，(6415-TW) 矽力 - KY，盤中拉漲停、(3094-TW) 聯傑，漲幅也有 6% 之多；CoWos 封裝類股，(3711-TW) 日月光投控，相對撐盤，AI 族群盤整休息，主要是掃清浮動籌碼，今日盤中最耀眼是，軍工航太族群，搭上 9/14 將舉辦台北國際航太暨國防工業展，輪番表現，(6829-TW) 千附精密，一早鎖漲停，帶動，(2634-TW) 漢翔、(2645-TW) 長榮航太、(5284-TW)JPP-KY、(8033-TW) 雷虎，皆有 5% 以上的漲幅。

軍工股的噴出! 這些股票我們早就領先預告分享給大家!

2023.8.10

工商專欄

2023.8.25

工商專欄

2023.8.26

WIN 財經

這些軍工題材股發動後，未來還有機會續航嗎?

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8/28 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(1471-TW) 首利

(8033-TW) 雷虎

(8222-TW) 寶一

(3094-TW) 聯傑

(6235-TW) 華孚

(9945-TW) 潤泰新

(3711-TW) 日月光投控

(5284-TW)JPP-KY

(2436-TW) 偉詮電

(5222-TW) 全訊

(2440-TW) 太空梭

(3528-TW) 安馳

8/28 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(6829-TW) 千附精密

(6234-TW) 高僑

(3227-TW) 原相

(6538-TW) 倉和

(7402-TW) 邑錡

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文章來源: 摩爾投顧 莊佳螢分析師

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