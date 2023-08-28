李家超發聲 將研究增加股市流動性！

香港特首李家超周日（27 日）在沙田舉行第二場施政報告地區咨詢會，聽取市民的意見和建議，他表示將由財政司司長成立小組，研究如何增加股票市場流動性。

據《券商中國》報導，李家超說：「知道大家關注股市和房市的問題，更重視人才及人力供應，特別是要培訓本地人才，以及挽留人才，讓他們『落地生根』。此外，科技應用方面也十分重要。科技不但要應用在日常生活，也要利用科技保障市民不受騙。」他還表示，將由財政司司長成立小組，研究如何增加股票市場流動性。

李家超表示，在過去接觸市民及咨詢會討論中，感覺到市民普遍支持第一份施政報告的施政方針和政策，希望可以「做深做大」，並探索是否有新領域、新議題。他和團隊非常重視本次地區咨詢會，與各司局長一起出席和市民面對面交流，希望「少講多聽」，多聽市民意見。

本次地區咨詢會分成兩部分，第一部分由市民對不同政策範疇講述意見，第二部分則分成四個小組，讓市民直接與官員交流。

李家超將於 10 月 25 日發表新《施政報告》，目前正接受公眾咨詢。而香港證券及期貨專業總會希望政府能取消股票印花稅。

那麼，香港是否會取消印花稅呢？經濟學家認為，既然李家超已經發聲，此方案應該也在討論範圍圍。但港股的流動性可能不只跟交易成本有關，匯率也是重要因素之一。

此前香港提高股票印花稅率至 0.13%，原本為 0.1%。數據顯示，2020 財政年度香港的印花稅佔香港整體稅收大約 10%，其中約半數來自股票交易印花稅。