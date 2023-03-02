李家超：香港將強化固有優勢 全面加強「兩個中心」建設

香港特首李家超表示，香港將繼續鞏固其固有優勢，全面加強國際創新科技中心和中外文化藝術交流中心的建設，積極吸引世界各地人才來港發展，為香港未來發展提供巨大歷史機遇。

據《澎湃新聞》周三（1 日）報導，李家超周二接受中央廣播電視總台專訪時表示，科技就是香港競爭力的代表，而且創新更是香港的動力。他說：「再就是人才和資源這兩個中心的定位，第一讓人看到香港的優勢，香港會創造什麼可能性給他們，所以人才會進來。當然資源方面，因為兩個定位，整個政府都會投入很多資源，那麼創造我們整體這方面的吸引力。」

李家超指出，香港有 16 間國家重點實驗室，還有 22 間國家科學院與香港聯席實驗室，如何將科學研究轉化為成果，對建立國際創新科技中心至關重要。因此，香港必須融入大灣區。他上任後隨即成立融入國家發展大局的督導組，與大灣區城市保持溝通，更加積極、主動地投入粵港澳大灣區建設。

「文化藝術交流」也成為香港未來發展的關鍵詞之一。李家超表示，為打造中外文化藝術交流中心，特區政府成立文化委員會，將資助藝術團體和大型文化藝術計畫，激發文化活力。

今年香港政府也會資助最少 20 個新成立的藝團以及 30 名新進入藝術的人士。李家超說：「我們推動很多藝術展覽，每年我們舉辦的巴塞爾藝術展覽，其他的文化藝術展覽，高峰論壇等等，我們都會舉辦的。」