〈財報〉 Affirm Q4業績超乎預期、Q1財測樂觀 股價暴漲近29%

金融科技新創公司 Affirm 周五 (25 日) 股價飆漲近 29%，係因該「先買後付」公司會計年度第四季業績超出預期，且第一季財測樂觀。

Affirm (AFRM-US) 周五飆漲 3.98 美元或 28.82%，收每股 17.79 美元，盤後續揚不到 1%。

F24Q1 財測關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 查訪共識)

營收：4.3 億至 4.55 億美元 vs. 4.3 億美元

F23Q4 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

每股虧損：69 美分 vs. 85 美分 (Refinitiv 查訪共識)

營收：4.46 億美元 vs. 4.06 億美元 (Refinitiv 查訪共識)

商品交易總額 (GMV)：年增 25% 至 55 億美元 vs. 53 億美元 (StreetAccount 查訪共識)

GMV 是該產業備受關注的指標，用於衡量一定時期內的交易總價值。

Affirm 第四季淨損 2.06 億美元，即每股虧損 69 美分，而去年同期淨損為 1.864 億美元，即每股虧損 65 美分。

在疫情期間，隨著網購盛行，Affirm 這一類「先買後付 (BNPL)」服務的數量猛增，但 Affirm 一直在對抗日益惡化的經濟環境以及迅速上升的利率。

Affirm 財務長 Michael Linford 聲明表示：「儘管利率和消費者需求發生重大變化，但在高利率環境下，我們仍然實現了良好的信貸業績、單位經濟效益和 GMV 增長。」

Affirm 在財報中坦言，10 月學貸重啟將對其 2024 財年的 GMV「構成適度壓力」。

分析師樂見此財報，德意志銀行分析師將目標價從 12 美元上調至 16 美元，並重申該股「加碼」評級，看好該公司借記卡 Affirm Card 的增長。但 Affirm 周五交易價已逾 17 美元。

分析師寫道：「雖然在宏觀經濟烏雲密布的情況下，Affirm 這種模式未來幾年的發展仍存有不確定性，但該公司持續有具差異化的信貸表現，倘若 Affirm Card 不負眾望，我們認為數據還有潛在上升空間。」