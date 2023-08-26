〈財報〉 Affirm Q4業績超乎預期、Q1財測樂觀 股價暴漲近29%

金融科技新創公司 Affirm 周五 (25 日) 股價飆漲近 29%，係因該「先買後付」公司會計年度第四季業績超出預期，且第一季財測樂觀。
Affirm (AFRM-US) 周五飆漲 3.98 美元或 28.82%，收每股 17.79 美元，盤後續揚不到 1%。
F24Q1 財測關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 查訪共識)
- 營收：4.3 億至 4.55 億美元 vs. 4.3 億美元
F23Q4 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期
- 每股虧損：69 美分 vs. 85 美分 (Refinitiv 查訪共識)
- 營收：4.46 億美元 vs. 4.06 億美元 (Refinitiv 查訪共識)
- 商品交易總額 (GMV)：年增 25% 至 55 億美元 vs. 53 億美元 (StreetAccount 查訪共識)
GMV 是該產業備受關注的指標，用於衡量一定時期內的交易總價值。
Affirm 第四季淨損 2.06 億美元，即每股虧損 69 美分，而去年同期淨損為 1.864 億美元，即每股虧損 65 美分。
在疫情期間，隨著網購盛行，Affirm 這一類「先買後付 (BNPL)」服務的數量猛增，但 Affirm 一直在對抗日益惡化的經濟環境以及迅速上升的利率。
Affirm 財務長 Michael Linford 聲明表示：「儘管利率和消費者需求發生重大變化，但在高利率環境下，我們仍然實現了良好的信貸業績、單位經濟效益和 GMV 增長。」
Affirm 在財報中坦言，10 月學貸重啟將對其 2024 財年的 GMV「構成適度壓力」。
分析師樂見此財報，德意志銀行分析師將目標價從 12 美元上調至 16 美元，並重申該股「加碼」評級，看好該公司借記卡 Affirm Card 的增長。但 Affirm 周五交易價已逾 17 美元。
分析師寫道：「雖然在宏觀經濟烏雲密布的情況下，Affirm 這種模式未來幾年的發展仍存有不確定性，但該公司持續有具差異化的信貸表現，倘若 Affirm Card 不負眾望，我們認為數據還有潛在上升空間。」