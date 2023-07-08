幣安扛不住SEC監管壓力 高層人事地震、在美大幅裁員

《華爾街日報》（WSJ）周五（7 日）報導，全球最大加密貨幣交易所幣安的總法律顧問、策略長、調查主管和負責合規的資深副總裁等高層在最近幾周離職，這是該交易所陷入動盪的一個跡象。

此外，幣安上周還資遣數十名員工，其中部分員工為被告知原因就被裁撤，而另一部分有。報導指出，幣安打算裁撤美國員工。

對此，幣安創始人與執行長趙長鵬駁斥高層人事地震與員工裁撤是公司內部動盪跡象的說法。他在推特上推文表示：「隨著市場和全球加密市場環境的變化、公司組織的發展以及個人情況變動，每家公司都有人員流動。」

在幣安內部，高層越來越擔心美國司法部會對公司和趙長鵬提告。一位前員工表示，趙長鵬不想放棄對公司的控制權或辭職，但公司內部許多人認為，他的留任可能會讓幣安的存亡面臨危機。

據這位前員工透露，幣安的部分挫敗感在於，高層一直在努力維護公司的聲譽並解決與美國執法部門的糾紛，但如果司法部對公司和趙長鵬提起刑事訴訟，這些努力可能功虧一簣。

數月來，幣安一直在與美國證券交易委員會（SEC）和司法部的工作人員進行談判，希望達成和解。但今年 6 月，SEC 控告趙長鵬、幣安及其美國交易所「Binance.US」，指控幣安在美國經營非法交易平台、濫用客戶資金。

當 SEC 放棄談判轉而選擇向幣安和趙長鵬提起訴訟時，高層皆感到驚訝。自那以後，交易所內部的情緒變得悲觀起來。趙長鵬大部分時間待在杜拜的家中，杜拜與美國沒有相互引渡條約。

據知情人士透露，幣安總法律顧問、同時也是趙長鵬的私人律師的 Hon Ng 最近因與趙長鵬意見分歧而被迫離開公司。對此 Hon Ng 對此並未立即回覆置評請求。

報導指出，幣安在全球擁有 8,000 名員工（不包括幣安美國交易所的員工），其中約 150 人在美國。而幣安美國最近也裁員約 50 人，占其員工總數的 10%。

幣安最近決定通過解雇或重新安置美國員工來減少對美國曝顯，這是保護交易所計畫的一部分，目前正在實施中。

上周被裁撤的美國員工表示，他們發現自己的日曆上有 15 分鐘的會議，沒有任何理由，也沒有任何警告，也不知道有多少人被資遣。

值得注意的是，報導提到，幣安打算將美國地區招募的人才安排在美國以外的地方工作，並詢問求職者是否願意配合搬遷。目前幣安官網並未列出美國職缺的貼文。