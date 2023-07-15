WSJ：幣安近期裁員逾1千人 最終可能裁掉逾三分之一員工

《華爾街日報》（WSJ）周五（14 日）援引知情人士消息報導，在美國與其他國家監管機構的調查與打擊下，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）正在大幅裁員。

知情人士透露，近幾周已幣安有逾 1,000 人被解雇，而且監管機構正在進行的打擊行動，最終可能讓幣安裁掉逾三分之一的員工。

幣安前員工表示，本周有更多員工遭到裁撤，客服人員部門受到的影響最大，而且這次裁員是全球性的，其中印度有 36 名客服人員被資遣。

華爾街日報先前曾報導，包括美國在內的公司正在進行裁員與離職潮，但裁員範圍仍不清楚。

對此，幣安發言人證實裁員消息，但拒絕透露裁員人數。據了解，幣安在進行裁員之前，在全球擁有 8,000 名員工。

幣安發言人說，公司人力調整是為了下一個主要的牛市周期作準備，以確保公司敏捷和活力。該名發言人還強調，人員裁撤不是縮小規模的問題，而是重新評估公司的關鍵職位上是否有合適與具備專業知識的人才。

過去幾個月，美國證券交易委員會（SEC）控告幣安與其創始人趙長鵬違反證券法，雖然後者極力否認，但卻面臨調查，其中面臨最大的挑戰是美國司法部的調查。與此同時，幣安在歐洲獲得營運許可證的努力也受阻。

上述消息傳出後，幣安近期出現離職潮，其中不乏總法律顧問、策略漲和調查主管在內的高層離開。另外，由於幣安擔心美國司法部採取行動，因此決定取消在美國所有實體業務並打算在美國重新安置或解雇約 150 名員工。

諷刺的是，幣安周五慶祝成立六周年，並在推特上寫道：「我們迫不及待想知道未來會發生什麼事。」