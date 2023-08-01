全台首家農電共生電信商 遠傳每年發電逾240萬度

遠傳 (4904-TW) 為台灣首家投入並擁有自有「農電共生」電廠的電信業者，去年底在屏東建構太陽能電廠，目前已種植高經濟作物，同時每年可發電逾 240 萬度。

該太陽能電廠光棚下依照季節種植香莢蘭、酪梨等高經濟作物，遠傳與在地農友簽訂長期公證契約，低價提供小農優質的耕種環境，每年可發電逾 240 萬度，以台電電網為傳輸網絡，轉供到遠傳機房使用。

遠傳表示，在追求淨零減碳與舒適生活平衡下，全球積極發展再生能源計畫，其中農電共生不僅可以栽植農作物，也能夠「種綠電」達到共生的價值效益。

遠傳也將持續擴大農電與相關再生能源實施，以無害自然原生環境之準則，為購入建置規範，提升遠傳機房綠電使用的整體比例。另外，遠傳也持續外購綠電，預計 2023 年第四季將轉供大型光電廠到主要機房，有效提升綠電使用率。

遠傳今年 3 月宣布正式加入由氣候組織 (The Climate Group) 與碳揭露計畫 (Carbon Disclosure Project, CDP) 所主導的全球再生能源倡議 RE100，預期在 2030 年前辦公室、門市及主要機房全面使用再生能源，並具體承諾將在 2040 年達到全公司 100% 使用再生能源的目標。

為達成 RE100 的目標，遠傳不只在自有建物全面加裝太陽光電，更多管齊下從建構太陽能電廠、外購綠電、評估新興再生能源與碳捕捉再利用技術著手，逐年提升再生能源的使用比例。