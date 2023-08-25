日本啟動核汙水排海 上海多區突檢日本進口食品

日本周四（24 日）正式啟動福島核汙水排海，中國海關立即宣布日本進口食品禁令，上海多區突檢日本進口食品，且不少民眾擔心日料食安問題，# 國內多家日料店調整產品線 #話題隨之登上熱搜。

據《上觀新聞》報導，徐匯、閔行、奉賢、金山等區市場監管部門已對轄區內的食品流通、餐飲等環節可能存在的進口食品風險隱患展開全面排查，重點檢查涉及進口日本食品的商超、餐飲服務單位。

徐匯區市場監管局突擊檢查港匯恒隆廣場內一家超市、兩家日本料理店。一家名為「鮨政 Omakase」的日本料理店因為無法證明食材原產地被約談。

執法人員查見「鮨政 Omakase」菜單上標明日本北海道牡丹蝦，但商家無法提供檢驗單和報關單。因此，執法人員在現場調查牡丹蝦，並決定周五上午約談商家。

「除了檢查最新被禁的日本水產品，今年 7 月被禁的日本福島等 10 個縣（都）的食品也要仔細查看，自被禁之日起，來自這些產地的食品都不得進入中國。」徐家匯市場監管所副所長杜鵬輝說。這 10 個縣（都）分別是福島縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、琦玉縣、東京都、千葉縣。

在滬開設多家門店的「金匠壽司」在周四晚間發布公告，表示已全面下架與日本進口水產品有關的菜品。

上海日本料理店極暮 · 會席在點評網站上顯示人均價格為人民幣（下同）1,809 元。該店工作人員說，由於並非壽司店，生魚片整體上比重不高，此前日本進口水產品為金槍魚、白身魚等，目前金槍魚改從西班牙等地進口，白身魚則採用國產。「我們從兩天前就開始有預備方案了，24 日開始實施。」

上海一家人均超過 1,200 元的日本料理店鮨割烹藏雪則說，海關總署檢查很嚴格，全面禁止日本進口水產的話，就從中國國內尋找食材。此外，其他四家上海高檔日本料理店均表示相似因應對策。