〈陸港盤後〉日本排放福島核汙水 水產股全面走高

中國 A 股市場三大指數周四（24 日）收盤齊揚，日本周四開始排放福島核廢水，帶動水產股全面走高。

滬指周四收盤漲 0.12% 報 3,082.24 點，深成指漲 1.02% 報 10,256.19 點，創業板指漲 1.26% 報 2,064.57 點；兩市成交額合計人民幣 7,857 億元，「北向資金」淨流入 32.33 億元。

農業、釀酒、食品飲料、旅遊、半導體、券商、醫藥等類股齊揚，水產股全面走高；建築、燃氣、保險、地產、銀行等族群同步走低。

香港恒生指數周四收盤大漲 2.05% 報 18,212.17 點，恒生科技指數勁漲 3.72% 報 4,158.02 點。

日本東京電力公司於當地時間周四下午 1 時 3 分（台北時間中午 12 時 3 分）開始排放福島第一核電廠核處理水。東京電力公司說，周四核汙水排放量預計為 200 到 210 噸，每天排放情況將在次日公布。

中國海關總署在周四表示，為全面防範福島核汙水排海帶來的放射性汙染風險，保護消費者健康，確保進口食品安全，依據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《中華人民共和國進出口食品安全管理辦法》有關規定，以及世界貿易組織《實施衛生與植物衛生措施協定》有關規定，海關總署決定 8 月 24 日（含）起全面暫停日本水產品進口（含食用水生動物）。

海關總署說，將持續關注日本核汙水排海情況，視情動態調整監管措施。

中國外交部周四也表示，日本政府無視國際社會強烈反對，單方面強行啟動福島核事故汙染水排海，中方對此表示堅決反對和強烈譴責，已向日方提出嚴正交涉，要求日方停止錯誤行為。

外交部並指出，中國政府一貫堅持人民至上，將採取一切必要措施，維護食品安全和民眾身體健康。