美股重點新聞摘要2023年08月25日

今日操盤前瞻

美股財報 (8/24 盤後)：邁威爾科技 (MRVL)、Gap(GPS)

美國 8 月密大消費者信心指數

Fed 主席鮑爾在傑克森霍爾全球央行年會上發表演說

Fed 鷹聲再起 可能需要進一步升息

聯準會主席鮑爾演說前夕，聯準會官員週四 (24 日) 釋出鷹派訊號，波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 明確表態，聯準會可能正處於可以保持政策利率穩定的位置，但不排除聯準會可能需要進一步升息。閱讀全文...

Fed 哈克估今年不需要再升息 觀察政策對經濟影響

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 周四 (24 日) 表示，聯準會 (Fed) 在利率的問題上可能做得夠多了，已經處在限制區間，接下來應該是把利率維持在限制性水準，同時評估貨幣政策對經濟的影響。哈克今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 上有投票權。閱讀全文...

美國 7 月耐久財訂單月增率初值下滑 5.2% 創新冠疫情以來最大跌幅

美國商務部周四 (24 日) 公布數據顯示，由於上月非國防飛機訂單量大減近 44%，7 月耐久財訂單月率初值報 - 5.2%，降幅創 2020 年 4 月以來最大，遠低經濟學家預期的 - 4%，前值自成長 4.6% 下修至 4.4%。閱讀全文...

美上周初領失業金人數降至 23 萬 寫 3 周新低

美國勞工部周四（24 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 23 萬人，低於市場預期的與修正後前值的 24 萬人，寫 3 周以來新低；上周續領失業金人數報 170.2 萬人，低於市場預期的 170.7 萬人和修正後前值 171.1 萬人。數據表明儘管就業增長放緩，但就業市場依然吃緊。閱讀全文...