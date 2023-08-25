Cybertruck具體售價、規格細節未明 馬斯克警告存在生產挑戰

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 本周積極在社群平台上宣傳極具科幻色彩的 Cyber​​truck，不過，Cyber​​truck 2019 年 11 月首度亮相以來，特斯拉始終未公布這款電動皮卡的最終定價和規格。另據 CNBC 報導，馬斯克透過公司內部郵件，向員工指出 Cyber​​truck 在生產精度上所面臨的挑戰。

特斯拉在向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的第二季財報中表示，位於德州奧斯汀的工廠正處在取得 Cyber​​truck 生產所需的階段，今年仍有望展開首批交車，但未透露大概何時能投入量產。

馬斯克周三 (23 日) 在 X(原推特) 上發布他在特斯拉德州廠試駕 Cyber​​truck 量產候選車的貼文，讓不少網友猜測或許這就是最終敲定的版本，不過，一名特斯拉粉絲對馬斯克釋出的訊息並不買單，要求馬斯克正式公布 Cyber​​truck 的規格、定價以及最新的預估交車日期。

馬斯克回應：「一旦準備好，我們就會這麼做。即使我認為這是我們有史以來最好的產品，但它的生產難度非常高，我們正處在未知領域，這和其他任何事物都不一樣。」

Electrek 稍早報導，馬斯克周三向特斯拉所有員工發布電子郵件，內容涉及 Cyber​​truck 以及生產上遭遇的挑戰，CNBC 透過特斯拉員工取得該份郵件的副本。

馬斯克在郵件中提到，Cyber​​truck 的所有零件，無論是由公司內部研發還是來自供應商，都必須按照 10 微米以下的精度來設計和生產，這代表所有零件尺寸都必須精準確認到小數點後的第三位，且公差必須以個位數微米作為單位。

儘管如此，馬斯克仍向員工信心喊話。他說：「如果成本非常低的樂高和汽水罐生產商能夠做到這點，我們也能做到。」

特斯拉最初計劃 2021 年開始交付 Cyber​​truck，但一再延遲。馬斯克今年 5 月宣布，將從今年稍晚開始量產並交付 Cyber​​truck，目標是每年生產約 25 萬輛，具體產量取決需求。

特斯拉周四 (24 日) 收盤跌 2.88%，報每股 230.04 美元，盤後股價大致持平。