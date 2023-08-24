泰碩董座轉讓持股過半依法解任 信音入主引關注

散熱廠泰碩 (3338-TW) 今(24)日公告，董事長余清松因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任。市場推估余清松所轉讓的持股由連接器廠信音 (6126-TW) 接手，信音後續是否將主導泰碩也引發關注。

連接器廠信音在 8 月 10 日宣布將以不超過 6.6 億元，取得泰碩股權約 12-14% 股權，藉此拓展公司業務及產品範圍。余清松在隔天就申報將透過鉅額逐筆交易，轉讓 12,188 張泰碩股票，交易期間自 8 月 14 日至 9 月 13 日。

根據證交所公告，泰碩在 8 月 21 日、24 日都有鉅額逐筆交易，剛好共 12,188 張，交易總金額則為 6.71 億元、每股均價 55.11 元，市場認為，交易雙方分別就是信音及余清松。

以余清松原本持有 14,463 張泰碩估算，完成轉讓後，持股將降至 2,275 張，持股比從 16.45% 降至 2.59%；信音若取得 12,188 張泰碩、持股比 13.86%，將成為第一大股東。

此外，泰碩總經理梁竣興先前也同樣因轉讓持股而解任董事，加上此次余清松解任董事後，泰碩董事會目前有 2 席董事缺額，未來是否將由信音人馬進駐，並主導公司發展，引發市場關注。