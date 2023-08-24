Meta將推出AI模型協助編寫電腦程式

Meta Platforms (META-US) 周四 (24 日) 表示，將發布一個人工智慧 (AI) 模型，以協助編寫電腦代碼，進一步推進新科技發展。

這家社交媒體巨頭貼文表示，Code Llama 將免費提供，可以根據人類文本提示編寫代碼，也可以用於代碼補全和調試 (debugging)。

自去年年底 OpenAI 的 ChatGPT 推出以來，財團企業和企業紛紛湧入新興的生成式 AI 市場，尋求更新的功能和完善的業務流程。

Facebook 和 Instagram 所有者 Meta 今年發布了一系列 AI 模型，其中大部分是免費的，其中包括名為 Llama 的開源語言模型；該模型對微軟 (MSFT-US) 投資支持的 OpenAI 和 Alphabet (GOOGL-US) 旗下谷歌銷售的專有模型構成嚴峻挑戰。

Meta 表示，新的 AI 模型建立在 Meta 最新的 Llama 2 語言模型之上，並將提供不同的配置，以與微軟的代碼編寫工具 GitHub Copilot 競爭。

Meta 表示，Code Llama 支持 Python、Java 和 C++ 等流行的程式語言，不建議用於一般文本任務。