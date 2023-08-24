【量大強漲股整理】台股出現關鍵K棒，已確立築底訊號?輝達公布財報優於預期下，AI股卻開高走低，原因為何?

輝達盤後發布優於預期的財報，輝達大漲逾 3%，科技股氣勢如虹，美股週三 (23 日) 全數收紅，激勵台股今 (24) 日跳空開高走高，終場大漲 + 193.97 點，收在 16770.87 點，成交量放大至 4437.66 億元。

看一下三大法人: 外資買超 122.58 億元；自營商買超 2.16 億元；投信買超 29.88 億元，為連 16 買；三大法人合計買超 154.63 億元。

台股今日跳空開高走高，價量齊揚，不僅出現帶量長紅 K 棒，更站穩五日、十日、月線大關，先前我們就預告，台股在半年線震盪，在昨日出現關鍵 K 棒轉強後，將有機會續走強，今天不僅走強向上，日線更出現連二紅走勢，重返 16700 點大關，三大法人同步買超，外資連 3 買，合計 241 億元，投信買超 16 天，合計 450 億元，有如我前面所說，台股目前已經出現築底反彈訊號，AI 族群同步回神，Q3 作帳行情啟動下，將有機會走出先蹲後跳格局。

個股方面，由於輝達 (NVDA-US) 釋出強勁財測，營收為 135.1 億美元，針對第三季，預測營收將達約 160 億美元，帶動 AI 概念股今日活躍，權值股，(2330-TW) 台積電，上漲 12 元，逼近季線水準、(2317-TW) 鴻海，獨拿輝達新 AI 晶片 GH200 模組訂單，帶量上漲 3 元；AI 概念股漲勢凶猛，(3017-TW) 奇鋐，漲停未鎖住，終場收漲 8.7%、(2376-TW) 技嘉，大漲 5.8 %、(3231-TW) 緯創，開高後震盪回檔，(2382-TW) 廣達，再創新高；網通族群，(2345-TW) 智邦，終場亮燈漲停、(6285-TW) 啟碁，改寫掛牌新高；

軍工概念股連續兩日漲勢整齊，(2634-TW) 漢翔，(2645-TW) 長榮航太，大漲 + 7%、(8033-TW) 雷虎，漲停、(5284-TW) JPP-KY，大漲 4%；其中我們公開在 2023/8/10 工商時報文章，選舉行情蠢動，三原因選軍工航太預告點名三檔潛力股，(2634-TW) 漢翔、(2645-TW) 長榮航太、(5284-TW)JPP-KY 昨天節目影音中公開點名航太三雄，今天全面發動! 都驗證我們的看法!

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy

想知道輝達公布財報後 AI 股開高走低的原因為何?

都在影片中分享~

今日影音

https://youtu.be/2cHfZfgub_Q

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @winner168 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入



https://lin.ee/HLNSKCy

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

http://yt1.piee.pw/QAHKZ

FB 粉絲團:【股市期皇后】

https://goo.gl/kN2VKT

文章來源：摩爾投顧 莊佳螢分析師

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險