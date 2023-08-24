房屋稅前7月稅收870億元、年增4.6% 提前達成預算目標

根據財政部今 (24) 日發布統計通報，今年前 7 月實徵淨額 870 億元、年增 4.6%，不僅刷新歷年全年記錄並提前達成預算目標，其中，住家非自住用的房屋房屋件數 69 萬件、年增 2.8%，是 2020 年來首次正成長。

房屋稅是以房屋現值為稅基，按實際使用方式的稅率課徵，稅率是由地方政府在規定範圍內自行訂定，是地方重要稅收來源之一。

財政部表示，由於應稅房屋逐年增加，加上部分縣市重評調升稅基及改採差別稅率等影響，今年前 7 月實徵淨額 870 億元、年增 4.6%，刷新歷年全 年記錄並提前達成預算目標。

如以應稅房屋的使用別件數觀察，仍以住家用為大宗，占比高達 87% 居冠，營業用占比不到 1 成。

統計今年 自住用房屋共 686 萬件，占總應稅件數 78.6%，住家非自住用房屋件數為 69 萬件，年增 2.8%，為 2020 年以來首次正成長，其中以桃園市、高雄市增加較多。

財政部說，房屋建造材料為評定房屋單價、課稅現值之重要依據，縣市間各構造別標準單價規定雖不盡相同，但以鋼骨造、鋼筋造的價值較高。

根據統計，截至今 年 6 月底全台 1106 萬戶房屋稅籍中，因鋼筋造工法歷 史悠久，技術相對純熟，占比達 65.3% 居冠。

比較 2023 年與 2019 年各構造件數增幅，全台以鋼骨造增 16.7% 最多，鋼筋造亦增 6.8%，顯示耐震、隔音材質漸受重視，成為市場主流；相對而言，木造、土磚造及竹造等老式建材房屋逐漸減少，其中台北市更因房屋改建、都市更新等因素，木造、竹造房屋件數減幅分別達 16.8%、11.9%。

