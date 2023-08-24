〈焦點股〉健鼎股價突破200元大關 登PCB業市值千億元五虎將

大型 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 因生產伺服器及 AI 伺服器板題材，而不斷獲法人加碼推升股價，今 (24) 日股價上漲逾 5% 突破 200 元，並以 202.5 元創新歷史新高，市值也大舉突破 1000 億元，也成為 PCB 產業上市公司第五家市值突破千億元公司。

而其他四家 PCB 產業市值跨過千億元公司包括金像電 (2368-TW)、欣興 (3037-TW)、台光電 (2383-TW)、南電 (8046-TW)。

健鼎 2023 年第二季營收 134.43 億元，也是 3 年來新低，據健鼎公布財報顯示，第二季營收 134.43 億元，毛利率 17.05%，季增 1.75 個百分點，年減 0.63 個百分點，第二季稅後純益 9.69 億元，季減 15.26%，年減 33.95%，每股純益 1.84 元

健鼎 2023 年上半年營收 276.72 億元，毛利率 16.15%，年減 2.22 個百分點，稅後純益 21.12 億元，年減 27.45%，每股純益 4.02 元。

健鼎 2023 年上半年資本支出 21 億元，主要在去高階 HDI 產能製程瓶頸，預估全年資本支出 40 億元。

健鼎也是蘋果供應鏈，生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括：台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案。