健鼎5月營收46.41億元年減18% 估Q2恐較首季衰退5%

蘋果供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 在 2023 年第二季營運仍難以見到明確回春的訊號，健鼎今 (9) 日公布 5 月營收爲 46.41 億元，月增 4.51%，年減 18.3%，累計前 5 月營收 233.1 億元，年減 17.6%，在健鼎積極去化客戶存貨同時，第二季的市場景氣仍不振，雖然有工作天數增加的優勢，法人估健鼎第二季營收仍較第一季衰退 5%。

健鼎 2023 年第一季營收爲 142.29 億元，第二季前兩個月合計營收 90.81 億元，以目前的市況下，6 月要達成超過 52 億元以上的營收才能使第二季營收勝過首季，健鼎也認為這有相當高的難度。

健鼎 2023 年首季財報，營收爲 142.29 億元，毛利率 15.3%，季減 3.67 百分點，年減 1.78 百分點，稅後純益 11.43 億元，季減 31.27%，年減 20.9%，每股純益 2.18 元。

健鼎截至第一季底止，存貨由去年第四季底的 111.85 億元降到 97.26 億元，減少 14.59 億元，去年第一季底的存貨 135.02 億元，第一季的貨周轉天由去年底的 87 天降到 78 天，並由去年同期的 83 天降至 78 天。

健鼎截至第一季底止的手中淨現金增至 128 億元，去年第一季爲 59 億元，去年第四季爲 76 億元。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案。