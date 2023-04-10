蘋果供應鏈健鼎首季營收略優於內部預期 估Q2營收持平

蘋果 PCB 供應鏈健鼎 (3044-TW) 營收自 2 月的谷底回升，今 (10) 日公布 2023 年 3 月營收爲 49.23 億元，月增 6.02%，年減 11.59%，累計 2023 年首季營收 142.29 億元，季減 2.96%，年減 18.04%，估第二季業績持平於首季。

健鼎的 2023 年首季營收表現優於內部預期，在目前汽車板去化較順暢的同時，預估伺服器板最快在 6 月出貨回升，2023 年第二季雖然有工作天數增加的優勢，但市場仍處於去化庫存階段，健鼎保守預估第二季營收可望有首季的表現。

健鼎今年以來營收持續低盪，主要與目前市場景氣不振有關，同時，健鼎加速對客戶端訂單的出貨，以降低存貨的比重，而健鼎生產線也持續以降載因應目前的市況，有助於進一步降低生產成本。

健鼎 2022 年營收爲 657.84 億元，毛利率爲 17.95%，年減 0.94 個百分點，稅後純益 62.01 億元，創新高，年增 5.85%，每股純益 11.8 元，爲健鼎連續 4 年每股純益超過 11 元。同時，依照健鼎近 63% 的配息率，2022 年股利可望配發 7.43 元，股利配發額度可望改寫新高。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案。