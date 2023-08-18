馬來西亞第二季GDP未及預期 全球經濟放緩打擊出口

由於出口下滑和全球經濟放緩，馬來西亞第二季 GDP 觸及近兩年來最低，促使央行周五 (18 日) 警告，大馬全年增長將低於此前預測的下限。

馬來西亞的出口導向型經濟依賴於全球增長，而全球經濟正面臨著越來越多的經濟衰退擔憂。 令吉貨幣疲軟和馬來西亞主要貿易夥伴中國經濟放緩，也為經濟成長帶來壓力。

央行數據顯示，馬來西亞第二季增長率為 2.9%，低於第一季的 5.6%，市場預期為 3.3%。這一增幅為 2021 年第三季以來最慢，當時為萎縮 4.2%。

馬來西亞央行預計，大馬全年經濟增長將處於其早些時候預測的 4% 至 5% 區間的下限。

央行總裁 Abdul Rasheed Ghaffour 指出，部需求疲軟預計將拖累馬來西亞短期增長，由於全球增長弱於預期，以及科技下行周期更深或更久，經濟正面臨下行風險。

馬來西亞是世界上最大的棕櫚油和液化天然氣出口國之一，Abdul Rasheed 表示，由於聖嬰現象的影響更大以及工廠維護時間延長，馬來西亞的商品產量也可能低於預期。

周五的其他數據顯示，馬來西亞 7 月份出口年減 13.1%，差於經濟學家預測的 11.3% 的跌幅。與此同時，進口降幅也超出預期。

馬來西亞伊斯蘭教義銀行的 Mohd Afzanizam Abdul Rashid 表示，貿易數據顯示，馬來西亞很容易受全球經濟放緩衝擊，消費者也可能對未來的支出持謹慎態度，導致下半年經濟增長放緩。

馬來西亞還面臨著令吉的壓力，令吉是今年東南亞表現最弱的貨幣，今年令吉兌美元匯率已下跌超過 5%。

由於增長放緩和通膨緩解，央行上個月維持基準利率不變，經濟學家表示，今年剩餘時間可能會維持不變。