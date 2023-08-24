〈貴金屬盤後〉 黃金勁揚逾1% 8月迄今最強單日漲勢

黃金期貨周三 (23 日) 連四漲，並以將近 1.2% 的漲幅寫下本月以來最強單日表現，主因是美元和美債殖利率下滑，投資人焦點仍擺在本周稍晚聯準會 (Fed) 主席鮑爾在全球央行年會的演說上。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 22.10 美元或近 1.2%，報每盎司 1948.10 美元，是 7 月 31 日迄今最大漲漲幅。

RJO Futures 資深市場策略師 Bob Haberkorn 說：「黃金有點被超賣了，因此我們看到一些由逢低買進買盤和空頭回補帶來的反彈。」

10 年期美債殖利率下滑 13 個基點至 4.194%，遠離前日的近 16 年高點，ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.2% 至 103.33，幫助拉抬金價。

標普周三公布，美國 8 月服務業採購經理人指數 (PMI) 從 52.3 降至 51，創六個月低點，製造業 PMI 也從 49 降到 47，觸及兩個月低谷。

黃金之前被美元和美債殖利率暴擊，但本周迄今反彈逾 1%。儘管如此，伊些分析認為，除非出現足以改變黃金基本面展望的因素，否則這股反彈很快就會消失。也就是說，市場對 Fed 可能維持利率在高點更長一段時間的預期心理，可能持續打壓黃金。

ICICI Bank 分析師說：「美國的名目和實質殖利率都在上揚，反映著市場預期從『硬著陸』轉向『軟著陸』並重新布局。市場也在因應聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的指引，包括仍然考慮 11 月升息 1 碼，以及考量到勞動力市場緊俏和通膨率仍高於 2%，可能把利率維持在高點更長一段時間。」

針對接下來到年底這段期間，ICICI Bank 分析師表示，由於美國名目和實質殖利率都不太可能大幅下滑，黃金將處在悲觀環境中。他們預測價格可能在每盎司 1850-1950 美元盤整，甚至不排除跌破每盎司 1800 美元。

展望 2024 年，他們預測金價可能出現上升趨勢，但這仍取決於預期，也就是美國貨幣緊縮的滯後效應，會不會在此過程中削弱美國的經濟成長。

瑞銀分析師認為，黃金作為長期投資組合的避險工具仍有一定吸引力，特別是考慮到全球經濟成長前景充滿不確定性、股市波動和地緣政治的不穩定。

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