Netflix打擊寄生帳號後 7月新註冊用戶數雖有下滑但仍不低

路透周三 (23 日) 報導，根據調研公司 Antenn 數據，影音串流媒體領頭羊 Netflix 在 5 月打擊共享帳號的寄生用戶後，其 7 月在美國的註冊用戶數儘管自 6 月創紀錄新高有所下滑，但仍持續攀升。

數據顯示，Netflix 的新註冊用戶在 6 月成長逾一倍後，7 月新用戶總數比前月下降 25.7%，不過整體新增人數為 260 萬，高於正常水準。

值得注意的是，在 7 月的新增用戶中，約 23% 的人選則更便宜的廣告版方案，這是自該方案在去年 11 月推出以來的新高，比前一個月成長 4 個百分點。

Netflix 曾在 2017 年在社群媒體 X(當時稱為推特) 上發文表示「愛就是共享密碼」，然而如今卻在全球範圍內打擊共享密碼的寄生用戶，該舉措暗示 Netflix 在一個飽和、競爭激烈的市場中開闢新收入來源的策略。

過去幾年來，吸引新用戶和留住老用戶已經成為 Netflix 的一項艱鉅任務，因為用戶選擇眾多，有迪士尼 (DIS-US) 的 Disney+、亞馬遜 (AMZN-US) 的 Prime Video、華納兄弟探索 (WBD-US) 的 Max。

華爾街分析師曾擔心，密碼共享可能會抑制新用戶成長，然而 Netflix 重拳出擊成功重振新用戶成長。有分析預估，此舉將能帶來約 5,000 萬新用戶數。

截稿前，Netflix(NFLX-US) 早盤股價上漲 3.25%，每股暫報 426.60 美元。